Bastian Schweinsteiger: Süßer Gruß für seine Ana

Dienstag, 6. November 2018 22:39 Uhr

Bastian Schweinsteiger postet passend zum 31. Geburtstag seiner Liebsten ein Pärchen-Selfie. Der 34-jährige Ex-Nationalspieler teilt seiner Liebsten gerne über die sozialen Netzwerke mit, wie sehr er sie liebt und wie viel sie ihm bedeutet, Nun postete er deshalb anlässlich ihres 31. Geburtstags am heutigen Dienstag ein süßes Selfie, das die beiden in einem Baseball-Stadion in ihrer Wahlheimat Chicago zeigt.

Beide tragen darauf Team-Jerseys, auf deren Rückseite die Zahl 31 und ihre jeweiligen Nachnamen zu sehen sind. Ana strahlt glücklich in die Kamera, während Bastian liebevoll seine Hand auf ihre Taille legt. Unter den Schnappschuss schrieb der Mittelfeldstar: „Happy Birthday an eine unglaubliche Frau und Mutter, es gibt viele großartige Alterszahlen, aber das ist wahrscheinlich die, die besonders ist.“ Schweinsteiger ist mittlerweile seit zwei Jahren mit dem schönen Tennis-Star, der aus Serbien stammt, verheiratet.

Am 12. Juli 2016 trauten sich die beiden in Venedig, nach der Traumhochzeit zog es das frisch verheiratete Paar, das 2015 zusammengekommen war, in die USA.

Quelle: instagram.com

Seit Mitte März stolze Eltern

Seit dem 18. März 2018 sind Bastian und Ana außerdem Eltern eines kleinen Jungen, ihrem ganzen Stolz. Ihre Fans lassen sie regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben und posten immer wieder süße Familienbilder auf Instagram, beispielsweise von gemeinsamen Spaziergängen mit ihrem Sprössling durch die Stadt. Dabei zeigt sich das Sportler-Paar auch immer sehr verliebt und verschmust.

Bereits zum zweiten Hochzeitstag des Paares hatte der Ex-Bayern München-Spielmacher seiner Frau im vergangenen Juli via Instagram gratuliert. Damals postete er ebenfalls ein Pärchen-Foto, auf dem die beiden glücklich in die Kamera lächeln. Dazu schrieb er eine süße Liebeserklärung, die lautete: „Alles Gute zum 2. Jahrestag, meine Liebste. In unserem ersten Jahr waren wir zu zweit, jetzt sind wir zu dritt. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich und unseren Kleinen habe. Ich liebe dich.“