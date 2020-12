21.12.2020 16:02 Uhr

„Bauer sucht Frau“: Also doch! Antonia und Patrick zusammen?

Nicht nur das Jahr 2020 steht kurz vor dem Ende, sondern auch die diesjährige Staffel von „Bauer sucht Frau“. Einer, der für viel Herzklopfen und Verwirrungen sorgte, ist Jungbauer Patrick, der sich einfach nicht zwischen seinen drei Hofdamen entscheiden konnte.

Schon vor Beginn der aktuellen Staffel sorgte Jungbauer Patrick aus Baden-Württemberg für einen Rekord in Sachen Bewerbungsflut bei „Bauer sucht Frau“. Unzählige Frauen wollten den attraktiven 24-Jährigen kennen und eventuell auch lieben lernen.

Zuschauer zweifeln an ihrem Motiv

Eine von ihnen ist die schöne Antonia aus Niedersachsen. Schon von Sekunde eins geizte die 25-Jährige nicht mit ihren Reizen und stach neben Patrick auch den Zuschauern sofort ins Auge. So musste sich die Blondine in den sozialen Netzwerken den Vorwurf gefallen lassen, zu hübsch für das Format zu sein.

Viele der Zuschauer hatten die Vermutung, dass es der Beauty bei ihrer Teilnahme nicht nur um die große Liebe, sondern wohl auch um Bekanntheit gehen könnte. Immerhin kann „Bauer sucht Frau“ regelmäßig mit guten Quoten und somit einer großen Reichweite überzeugen. Außerdem gelang es bereits der ein oder anderen Ex-Kandidatin in die Z-Promi-Riege aufzusteigen, was natürlich auch die Chance auf viel Geld mit sich bringt.

„Das war einfach wie ein Selbstschutz“

Als dann auch noch ein Brauerei-Kalender mit sexy Aufnahmen von Antonia im Netz auftauchte waren sich viele Fans der Show sicher: Die will nur den Fame! So kam es für viele Zuschauer gar nicht mal so überraschend, als Antonia die Koffer packte und freiwillig das Handtuch warf. Sie habe zwar Gefühle für Patrick und wolle ihn auch kennenlernen. Was sie aber nicht wolle, sei es mit zwei anderen Frauen im ständigen Wettkampf um ihn zu stehen. „Das war einfach wie ein Selbstschutz.“, so die Blondine im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung.

Auch nach ihrem freiwilligen Auszug war Antonia noch in der Sendung allgegenwärtig. Patrick schien mit seinen Gedanken noch immer bei Antonias zu sein und konnte sich nur schwer zu einer Entscheidung zwischen den verbleibenden Hofdamen hinreißen. Für viele Zuschauer ein klares Indiz: Er ist nicht über Antonia hinweg! Als dann in den sozialen Netzwerken auch offen darüber gesprochen wurde, dass Patrick und Antonia regelmäßig Kontakt haben und sich die beiden gegenseitig in Postings verlinkten, wurden viele Fans der Sendung misstrauisch.

Antonia ließ einfach nicht locker

Allerdings schien es dann so, als hätte Patrick sein Glück mit Hofdame Julia gefunden, doch dann funkte Antonia dazwischen, wie die „Bild“-Zeitung schreibt. „Der Kontakt zu Antonia kam wieder zustande, weil sie einfach nicht locker gelassen hat. Sie hat mir wieder geschrieben – und so flammten wieder Gefühle auf.“

Antonia habe nach dem Auszug gemerkt, dass da noch was war. „Das hat sich bestätigt, als wir uns wieder geschrieben haben. Ich habe ihn dann an ein paar Wochenenden alleine besucht und er war auch bei mir, ohne andere, ohne Kameras, ohne den Druck.“ Und nun bandeln die zwei wohl an.

Galerie

Was seine Ex dazu?

Doch was sagt Julia dazu? Die zeigt sich ziemlich enttäuscht: „Ich finde es schade, dass es zwischen Patrick und mir nicht geklappt hat. Ich habe nach der Hofwoche auch gemerkt, dass das nicht reicht. Wir sind wahrscheinlich einfach zu verschieden.“ Vielleicht reicht es ja für eine Freundschaft. Immerhin hat der TV-Bauer noch mit allen Mädels aus der Sendung regelmäßigen Kontakt, wie er verrät. „Aber ich treffe mich nur noch mit Antonia.“

In Antonia sieht der attraktive Landwirt aber viel Potenzial für eine Beziehung. „Ich brauche jemanden, der mir ein bisschen Contra gibt. Durch Reibung entsteht Wärme.“ Die schien ihm die eher zurückhaltende Julia aber nicht bieten zu können. Offiziell zusammen seien Patrick und Antonia aber noch nicht. „Das ist jetzt Beziehungsstatus ,Es ist kompliziert‘. Ich suche was Festes. Wir gucken uns jetzt an, wie das läuft. Momentan ist es kein großer Unterschied zu einer Beziehung. Es fehlt nur noch der Stempel.“ (DA)