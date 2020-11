23.11.2020 18:18 Uhr

„Bauer sucht Frau“: Patrick landet mit dieser Dame im Bett!

Bei "Bauer sucht Frau" kommt es nun endlich zur Entscheidung: Jungbauer Patrick hatte anfangs gleich drei Frauen bei sich auf den Hof eingeladen, aber konnte sich nicht entscheiden.

Auch nachdem die schöne Antonia freiwillig den Hof von Rekord-Bauer Patrick verlassen hat, konnte sich der blonde Frauenschwarm nicht so richtig zwischen den verbleibenden Damen entscheiden. Doch in der fünften Folge von „Bauer sucht Frau“ kommt es nun zum großen Showdown. Der 24-Jährige folgt seinem Herzen.

„Es wird langsam Zeit für eine Entscheidung“

Die verbliebenen Single-Damen Julia (25) und Sofia (22) fordern nun endlich eine Entscheidung vom Jungbauern. Direkt am Frühstückstisch lässt der attraktive Landwirt die berühmt-berüchtigte Katze aus dem Sack: „Ich habe echt lange mit mir gerungen die Entscheidung zu fällen“, beginnt er sein Fazit.

Dabei habe er auf sein Bauchgefühl gehört und sich für eine „süße, kleine Maus, die immer am Lächeln ist“ entschieden. Er hätte sowohl bei Sofia als auch Julia das Gefühl, es könne passen. Die Spannung steigt bei den beiden Damen offensichtlich ins Unermessliche: „Ich habe mich für die Julia entschieden!“ Mit ihr möchte er die restliche Hofwoche verbringen.

„Habe es mir so sehr von Herzen gewünscht“

Die hübsche Blondine kann ihr Glück kaum fassen. „Ich habe es mir so sehr von Herzen gewünscht.“ Nun kann die Zahnmedizinische Angestellte aus München vom Hotel zu ihm auf den Hof ziehen.

Doch warum hat sich Patrick ausgerechnet für Julia entschieden? „Julia hat sich nie in den Vordergrund gedrängt oder hat versucht mich zu beeindrucken und trotzdem habe ich mich zu Julia einfach hingezogen gefühlt“, erklärt er seine Wahl. Doch wie wird wohl verschmähte Sofia auf Patricks Entscheidung reagieren?

Hat Patrick sich verliebt?

Als Patrick seiner Auserwählten ihr Zimmer zeigen will, landen die beiden im Bett. Sie kuscheln und tauschen innige Blicke aus. Es scheint als lasse sie sein Herz etwas höher schlagen. Im Interview verrät er: „Immer wenn wir uns näher kommen knistert es!“

Hat Patrick in Julia seine Herzdame gefunden? Gut möglich, denn in den sozialen Netzwerken hat er nun angedeutet, dass er längst in festen Händen ist. Auf die Frage, ob er noch Single sei, antwortete er: „Ich muss euch leider enttäuschen. Ich darf dazu leider nichts sagen, aber es wird spannend!“

Die aktuelle Staffel von „Bauer sucht Frau“ gibt es immer am Montagabend ab 20:15 Uhr bei RTL und rund um die Uhr auf TVNow.