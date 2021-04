„Bauer sucht Frau“: Was wurde aus den Paaren der letzten Staffel?

"Bauer sucht Frau": Was wurde aus den Paaren der letzten Staffel?

05.04.2021 19:30 Uhr

Die letzte Staffel von "Bauer sucht Frau" ist schon seit einigen Monaten vorbei, doch in der Zwischenzeit ist auf den Höfen der Landwirte so einiges passiert. Deshalb macht sich Inka Bause nun auf die Reise, um bei allen mal zu horchen, was sich seit dem Ende der Dreharbeiten getan hat. „Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" läuft heute ab 20:15 Uhr bei RTL.

„In vier Monaten kann eine Menge passieren, denn so lange ist es her, dass die Bauern die große Liebe bei uns gesucht und teilweise auch gefunden haben. Höchste Zeit einmal auf den Höfen nachzuschauen um zu sehen, was so alles passiert ist. Und ich kann ihnen versprechen, es ist eine ganze Menge“, so Inka Bause, die selbst bei Rinderzüchter Lutz auf dem Hof nachschaut, wie es bei ihm und seiner Steffi mit der Liebe aussieht.

„Jeder Tag mit Lutz ist ein Geschenk!“

„Die Steffi ist mein Ein und Alles. Die Liebe ist immer noch so groß wie vorneweg“, so Rinderzüchter Lutz nach mehr als einem halben Jahr Fernbeziehung. Alle zwei Wochen versucht die Erzieherin aus dem Ruhrgebiet ein langes Wochenende bei Lutz in Sachsen zu verbringen. „Jeder Tag mit Lutz ist ein Geschenk. Ich freue mich darüber, dass es sich so ergeben hat, dass es so ein großes Glück ist. Ich liebe Lutz über alles“, erklärt Steffi.

„Der Plan ist, dass mein Umzug zwischen Weihnachten und Neujahr in diesem Jahr vollendet wird. Es ist ein Umzug auf Raten. Jedes Mal, wenn er mich besucht nimmt er Möbel mit rüber. Zurzeit würde ich sagen ist knapp die Hälfte schon hier.“

Inka Bause lässt sich bei einem Besuch von dem verliebten Paar zeigen, was Steffi bereits so alles auf dem Hof verändert und welche Pläne die Erzieherin noch hat. Ihre Hochbeete aus ihrem heimischen Schrebergarten sind zum Beispiel schon umgezogen. Lutz hat extra einen Teil des Hofes dafür eingezäunt: „Ist doch klar, denn da hängt ja auch ganz viel Liebe dahinter! Steffi ist meine große Liebe!“

„Irgendwann wird es einen Ring am Finger geben“

Auch bei Grünlandbauer Thomas und Bianca hält das Liebesglück seit der Hofwoche im Sommer an. „Bianca ist kurz vor Weihnachten komplett zu mir gezogen. Sie hat ihr altes Leben, das Alleinsein hinter sich gelassen. Ich bin jetzt einfach glücklich und zufrieden. Ich wünsche mir, dass es so bleibt wie es ist. Irgendwann wird es wahrscheinlich einen Ring am Finger geben und dann werden wir gemeinsam alt“, so der 43-Jährige über die Zukunftspläne des Paares.

Bianca hat da nichts gegen, denn auch sie schwebt weiterhin im siebten Himmel: „Wir sind humortechnisch einfach auf einer Wellenlänge. Er ist einfach so entspannt und so liebevoll. Einfach toll!“

„Sie hat nicht locker gelassen“

Aus Jungbauer Patrick und Model Antonia ist mittlerweile ein richtiges Paar geworden. „Wir haben einfach gemerkt, dass es passt. Sie hat nicht locker gelassen. Ich habe gemerkt, wie sehr sie mich will. Es macht Spaß mit ihr Zeit zu verbringen, wir verstehen uns. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ok, ich will es probieren“, erklärt der 25-Jährige.

Um die 700 Kilometer Entfernung zu überbrücken hat Antonia eine Ferienwohnung am Bodensee bei Patrick angemietet. „Der letzte Monat hier war extrem schön in deiner Nähe und ich kann mir wirklich vorstellen hierhin zu ziehen“, so Antonia. Die Kosmetikerin hilft mittlerweile auch viel und gerne auf seinem Hof und bei seinen Rindern mithilft.

Auch optisch hat sich die 20-Jährige für ihre Liebe extrem verändert. „Ich habe alles abgelegt: ich habe keine langen Nägel, keine Extensions und keine falschen Wimpern mehr!“ Patrick gefällt es: „Antonia hat sich ja optisch total verändert. Sie ist im Prinzip eine neue Person. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe jemand anderen kennengelernt. Das gefällt mir schon sehr!“ Aber auch Patrick versucht in die Welt seiner Freundin einzutauchen und macht sogar bei einem ihrer Fotoshootings mit.

„Es ist eine richtig schöne Liebe!“

Nach dem Gefühlschaos rund um Nicole und Maya ist bei Andy in Sachen Liebe nun Ruhe und Harmonie eingekehrt. Seit dem großen Krach am Ende der „Bauer sucht Frau“-Staffel ist viel passiert.

Maja ist gar nicht mehr in ihre Heimat Portugal zurückgekehrt, sondern lebt seit dem Herbst bei Andy auf dem Hof. Sie ist nun die Frau an seiner Seite. Gemeinsam bauen sich die Beiden auf seinem Hof eine Zukunft auf. Hand in Hand werden die Tiere versorgt und das Haus renoviert. Andy ist glücklich: „Wir haben uns immer mehr angenähert und es passt sehr gut! Ich bin sehr glücklich, dass sie hier ist und wir zueinander gefunden haben. Es ist eine richtig schöne Liebe!“

„Freue mich sehr auf unser gemeinsames Leben“

Und auch bei Leif haben sich die Ereignisse in den letzten Monaten überschlagen. Der Geflügelzüchter wohnt jetzt nicht mehr allein auf seinem Hof. Nach nur wenigen Monaten Beziehung ist seine Stephanie zu ihm gezogen. „Ich weiß, sie ist die Frau, mit der ich alt werden mochte“, ist sich der 32-Jährige sicher. Gemeinsam räumt das Paar die letzten Kartons aus und auch Stephanies Lieblingsstücke finden einen schönen Platz in dem geräumigen Haus.

„Es ist toll, dass ich hier wohnen darf. Ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Leben“, so die 28-jährige Bürokauffrau. Die letzten Kisten sind ausgepackt. „Jetzt kann es losgehen zu zweit. Ich versuche es ihr hier so schön wie möglich zu machen, damit sie sich hier auch wohlfühlt. Das wird schon!“

„Hoffe, dass das jetzt der Richtige ist“

Überraschende Neuigkeiten gibt es auch bei Pferdewirtin und Biobäuerin Denise. „Es hat sich viel getan. Nach dem ganzen Männer Hin und Her habe ich jetzt einen neuen Partner an meiner Seite und ich hoffe, dass das jetzt der Richtige ist“, erklärt die 32-Jährige verheißungsvoll. Ihre neue Liebe ist kein Unbekannter: Es ist Nils, den sie zum Kennenlernen vor der Hofwoche eingeladen, dann aber direkt wieder nach Hause geschickt hat.

„Nils hat immer wieder probiert mir zu zeigen, dass er doch der Richtige ist für mich und das ich falsch entschieden habe. Und jetzt haben wir wirklich zueinander gefunden. Da bin ich sehr dankbar und froh darüber.“ Gemeinsam hat das Paar einen renovierungsbedürftigen Hof bezogen. „Ich bin wahnsinnig glücklich hier auf dem Hof mit ihm!“

Weihnachten hatte Nils für Denise eine besondere Überraschung vorbereitet. In einer Chips-Dose unterm Baum war ein Ring versteckt. „Ich habe Denise Weihnachten gefragt ob sie mich heiraten möchte. Warum soll ich Zeit verlieren bei einer Frau, bei der ich mir wirklich sicher bin?“, so Nils.

Und Denise hat auch schon große Pläne für den Tag aller Tage: „Ich wünsche mir, dass die Hochzeit etwas extravaganter wird als der Antrag: ganz große Torte, auf einer Burg oder einem Schloss und ich möchte auf jeden Fall ein weißes Kleid mit einem gefühlt 20 Meter langem Schleier!“

„Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?“ läuft am Ostermontag, 5. April 2021, 19:05 Uhr bei RTL oder rund um die Uhr bei TVNOW im Stream.