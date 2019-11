Beatrice Egli: Ist sie frisch verliebt?

Vor rund vier Jahren trennte sich Beatrice Egli (31) von ihrem langjährigen Freund Reto Steiner, seitdem ist sie zumindest offiziell Single. Über ihr Privat- und Liebesleben hielt sich die Schlagersängerin aber stets bedeckt, versucht sich somit ein Stück Privatsphäre zu wahren.

In letzter Zeit kamen jedoch immer wieder Gerüchte auf, die Sängerin könnte wieder vergeben sein. Gegenüber RTL gibt sich Beatrice Egli sehr geheimnisvoll, strahlte aber übers ganze Gesicht. Etwas kryptisch erklärt sie: „Der Winter ist da, aber Frühlingsgefühle können auch im Winter kommen, kann ich dazu nur sagen. Ich bin glücklich.“

Sie sehnte sich nach einer Beziehung

Ob es somit in ihrem Leben einen neuen Mann gibt, damit wollte Beatrice nicht klar und deutlich herausrücken. Vielleicht befindet sich die Sängerin auch erst in der Kennlernphase und will und kann eine neue Liebe noch nicht bestätigen.

Dass sie sich nach der Trennung von ihrem Ex-Freund einen neuen Partner wünsche, sagte sie bereits vor rund einem Jahr gegenüber dem Magazin „Gala“: „Andererseits sehne auch ich mich nach einer Beziehung. Deswegen denke auch ich manchmal: Ich wünsche mir einen Partner. Aber im anderen Moment denke ich mir, ach, es ist auch schön unterwegs zu sein und kein schlechtes Gewissen zu haben. Das beides unter einen Hut zu bekommen, ist manchmal nicht so einfach.“