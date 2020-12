07.12.2020 09:45 Uhr

Beatrice Egli: Ist sie gar nicht wirklich Single?

Beatrice Egli verrät ihre Tricks für mehr Selbstbewusstsein. Die Schlagersängerin ist als wahre Frohnatur bekannt, der nichts und niemand die gute Laune verderben kann. Wie sie gegenüber ‚Gala‘ offenbart, hat aber auch sie Momente, in denen sie von negativen Gedanken geplagt wird.

„Es gibt natürlich Tage, an denen ich mich nicht gut fühle und am liebsten nicht vor die Kamera möchte. Dann muss ich überlegen, was mich gerade stört. Meistens ist es nämlich etwas ganz anderes als mein Aussehen“, offenbart die sympathische Schweizerin.

„Alles von sich wegschütteln!“

Für diese Situationen hat Beatrice Egli eine ganz besondere Strategie parat. „Ich nenne es ‚alles von sich wegschütteln‘. Dann tanze ich ganz verrückt. Jeder denkt: Was macht die denn? Ich würde es auch nicht tanzen nennen, wenn ich ehrlich bin“, lacht die hübsche Blondine.

„Aber es einfach mal rauszuschreien, hilft.“ Ihre herrlich unverstellte Art kommt auch bei der Männerwelt gut an. Trotzdem geht die 32-Jährige seit längerer Zeit ohne Partner durchs Leben.

„Ich habe natürlich andere Männer kennengelernt“

„Es heißt immer, dass ich seit sieben Jahren Single bin. Das stimmt nicht ganz – offiziell schon, aber inoffiziell nicht. Ich habe natürlich andere Männer kennengelernt“, erklärt sie.

„Meistens war das nicht geplant: Wir sind wandern oder spazieren gegangen – ohne zu denken, dass es ein Date ist. Es braucht Zeit, sich zu verlieben, und gewisse Dinge sollte man einfach genießen und nicht gleich definieren. Das Definieren nimmt einem den Spielraum für eine Entwicklung.“

Bekommt sie keine Kinder mehr?

Beatrice Egli hat über ihre Familienplanung gesprochen. Die 32-Jährige hat eine steile Karriere hingelegt: Sie gewann 2013 die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und gehört seitdem zu den beliebtesten Künstlerinnen der Schlagerbranche.

Doch während es beruflich bei Beatrice Egli kaum besser laufen könnte, sieht es in ihrem Liebesleben ganz anders aus. So bestätigte die Schweizerin noch im Sommer im Interview mit „News.at“, dass sie noch immer Single ist. „Durch Corona war es für viele Menschen nicht einfach, jemand kennenzulernen, insofern kann ich da nichts Neues berichten. Ich bin glücklich so. Alles hat seine Zeit. Ich bin verliebt in das Leben.“

„Es ist ein gesellschaftlicher Druck!“

Auch die Familienplanung verfolge sie nicht mehr weiter, wie sie jetzt im „Gala“-Interview offenbarte: „Ich habe zwei Neffen und eine Nichte, das erfüllt mich sehr. Außerdem bin ich bei all meinen Freundinnen Patentante: Wenn ich komme, bin ich Tante Beatrice.“

Und weiter: „Vielleicht schütze ich mich davor und sage: ‚Sollte ich eigene Kinder haben, bin ich glücklich, und wenn nicht, bin ich auch glücklich‘.“ Eglis Meinung: „Es ist ein gesellschaftlicher Druck: heiraten, Kinder kriegen. Aber das ist nicht selbstverständlich. Es klingt immer so, als wäre Kinderkriegen wie Tinder: Man kann swipen und wird Mama.“ Es sei eine „Natursache, die man nicht läppisch behandeln darf.“ (Bang)