Beatrice Egli über Freundschaften im Showbiz

Montag, 18. Februar 2019 12:13 Uhr

Beatrice Egli ist seit ihrem „DSDS“-Sieg im Jahr 2013 dick im Geschäft und nur auf Achse. Dass darunter auch mal das Privatleben leiden kann, ist unumgänglich. Am 22. Februar 2019 um 17.00 Uhr ist Schlagerstar Beatrice Egli zu Gast in der täglichen RTL-Serie „Freundinnen – Jetzt erst recht“. Die Sängerin nutzte eine Pause in ihrem Tourneeplan, um für einen Tag in der 124. Folge vor der Kamera zu stehen.

Aber wie sieht es mit Beatrice Freundinnen aus, kann sie die überhaupt regelmäßig sehen? Gegenüber RTL sagt sie: „Das Schöne ist wirklich, das sich mittlerweile auch in meinem Beruf Freundschaften entwickelt haben. Das sind nicht nur Geschäftspartner, sondern daraus sind auch Freundschaften entstanden. Und das ist etwas ganz Besonderes, wenn man auch im Geschäft sagen kann, ich habe Freunde an meiner Seite, die zu mir stehen. Dann gibt es noch die privaten Freunde, die ich natürlich nur, wenn ich ganz privat bin, sehe. Aber die sehe ich mittlerweile so selten, dass es auch etwas ganz Besonderes ist, wenn wir uns sehen.“

Sie reden über Jungs, Klamotten und das Leben

Und wer jetzt glaubt, dass Beatrice mit ihren Freundinnen nur über ihren Job oder Musik quatscht, der täuscht sich. „Ganz ehrlich, das sind die gleichen Themen wie bei allen. Es geht über Jungs, es geht über Klamotten und es geht übers Leben. Ob ich jetzt mehr unterwegs bin oder nicht, ich habe ja trotzdem auch die gleichen Themen, die mich beschäftigen und vor allem möchte ich auch immer wissen, was bei meinen Freundinnen geht“, so die Sängerin.

Auch wenn Egli viel unterwegs ist, nimmt sie sich immer Zeit für ihre Freunde, die sind ihr nämlich total wichtig: „Freundschaft ist neben der Gesundheit und der Familie das Wichtigste für mich und bedeutet für mich vor allem Rückhalt. Freundschaft bedeutet für mich, dass du Menschen um dich herum hast, die dich blind verstehen und dich spüren, ohne dass du was sagen musst.“