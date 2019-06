Beatrice Egli verkuppelt gern andere Leute

Montag, 17. Juni 2019 08:32 Uhr

Beatrice Egli spielt gerne Amor. Die 30-jährige Schlager-Sängerin, die 2013 als Siegerin der Casting-Show ‚Deutschland sucht den Superstar‘ des TV-Senders RTL hervor ging, kehrt nach einer längeren selbst verordneten Auszeit bald zurück ins Rampenlicht – und das mit einem eigenen Fernsehformat, in dem sie andere Menschen verkuppelt.

Nun verriet die Schweizerin, dass sie privat bereits erfolgreich Freunde miteinander verkuppelt hat. Der Zeitschrift ‚Gala‘ sagte sie: „Ich verkupple sehr gerne und in meinem privaten Bekanntenkreis hat es auch schon oft geklappt. Um sich in andere Menschen hineindenken zu können, herausfinden, was sie sich wünschen, dazu muss man aber nicht Single sein.“

Dennoch befindet sich die blonde Schönheit selbst momentan in keiner Beziehung, auch wenn sie behauptet, mit „offenem Herzen“ durchs Leben zu gehen, wie Egli weiter erklärte: „Oft kommt es genau dann, wenn man es nicht erwartet, aber man muss bereit dafür sein.“

Für Promis ist es nicht schwerer

Dass ihr Status als Promi etwas mit ihrem Singledasein zu tun hat, glaubt die Musikerin allerdings nicht: „Ich glaube, dass es nicht schwerer ist als für alle anderen auch. Nach der großen Liebe sehnen sich alle und man kann nichts erzwingen.“ Nun versucht Beatrice allerdings erstmal, anderen zum Liebesglück zu verhelfen. Ab Sonntag (16. Juni) verkuppelt sie einmal pro Woche bei ‚Schlager sucht Liebe‘ jeweils vier Schlagersängerinnen mit vier männlichen Künstlern des Genres. Freuen tut sich Egli darauf schon sehr. „Eine Sendung, in der ich zwei Herzen zusammenbringen kann, die sich hoffentlich verlieben und somit das größte Glück erleben und spüren, das ist wundervoll“, so die Sängerin. Und vielleicht kommt auch bald Beatrice‘ ganz persönlicher Traumprinz um die Ecke? Wünschen tut man es ihr allemal.