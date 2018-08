Bei Mary-Kate und Ashley Olsen ist es wie in einer Ehe

Dienstag, 28. August 2018 21:06 Uhr

Mary-Kate und Ashley Olsen finden, dass ihre Verbindung wie eine Ehe ist. Die Zwillingsschwestern finden, dass ihre Freundschaft eigentlich mehr wie eine Partnerschaft als wie eine geschwisterliche Beziehung ist.

Seit 32 Jahren arbeiten die beiden konstant an ihrer Verbindung, wie sie im Interview mit ‚WSJ Magazine‘ erklären. Ashley verrät: „Wir machen alles zusammen… Es ist wie eine Ehe oder eine Partnerschaft. Wir haben unsere Höhen und Tiefen. Seit 32 Jahren lernen wir, wie wir kommunizieren.“ Mary-Kate fügt hinzu: „Wir kamen so aus der Gebärmutter.“ Die zwei Modedesignerinnen wissen ebenfalls, wann die jeweils andere traurig ist oder Hilfe braucht.

Jeden Tag zusammen

„Wir sind jeden Tag zusammen, wahrscheinlich von neun Uhr morgens bis zwölf Uhr nachts, manchmal früher“, erläutert Ashley weiter, „wir merken es auf jeden Fall, wenn wir einander brauchen. Und naja, wir sind Spiegel-Zwillinge, also balancieren wir uns aus. Einer geht es richtig gut, der anderen geht es nicht so gut, es ist wie ein Balanceakt.“ Neben der besonderen schwesterlichen Beziehung, die die beiden führen, gibt es natürlich noch die Dritte im Bunde, Elizabeth, die ebenfalls erfolgreich als Schauspielerin tätig ist.

In der Vergangenheit sprach die ‚Avengers‘-Darstellerin darüber, wie ihre älteren Schwestern ihr dabei geholfen haben, den Ruhm zu überstehen: „Mir war egal, was ich in Interviews sagte, denn ich ging davon aus, dass sie niemand lesen würde. Dann hatten wir Gespräche darüber und Mary-Kate und Ashley erklärten, dass vielleicht niemand das Interview liest, aber trotzdem jemand später ein Zitat daraus verwenden könnte.“