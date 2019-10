Bella Hadid: Gibt es ein Liebescomeback mit The Weeknd?

Bella Hadid (23) und The Weeknd (29) hatten sich im August getrennt – mal wieder. Das Paar führt seit Jahren eine ständige On-Off-Beziehung und beide können anscheinend einfach nicht ohne einander.

Am 9. Oktober feierte Model Bella Hadid ihren 23. Geburtstag und bekam laut einem Insider gegenüber der Seite „E! News“ auch eine Geburtstagsnachricht von ihrem Ex. Aber nicht nur das, nach einem Birthday-Dinner im Restaurant „Miss Lily’s“ mit ihren Freundinnen und ihrer Schwester Gigi Hadid, stieg sie nach dem Verlassen in das Auto von The Weeknd und brauste in die Nacht davon.

Es gibt kein Comeback

Gibt es mal wieder ein Liebescomeback der ewigen On-Off-Turteltäubchen? Laut einem Insider Nein. „Es gibt kein schlechtes Blut zwischen den beiden und sie sind im Moment auf einem guten Weg. Es gibt momentan keine Chance, dass sie wieder zusammenkommen, aber Bella möchte niemals Ärger oder Groll gegen irgendjemanden haben“, so die Quelle.

Quelle: instagram.com

Bei den beiden scheint es momentan einfach nicht zu passen, sowohl Bella als auch The Weeknd wollen sich auf ihre Karrieren konzentrieren, so heißt es weiter: „Bella bereitet sich auf ihre Verpflichtungen für die Fashion Week vor und Abel arbeitet an seiner Musik und seinem bevorstehenden Schauspieldebüt.“

Seit 2015 sind Bella und The Weeknd immer mal wieder ein Paar. Zwischendurch war er mit Selena Gomez liiert, kehrte jedoch wieder zu seiner Ex zurück. Wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die beiden wieder zueinander finden…