Bella Thorne: „Polygamie ist ein sehr spaßiges Erlebnis“

Zuletzt gab Bella Thorne (22) bekannt, dass sie in einer Polygamie, das heißt mit mehreren Partnern gleichzeitig lebt. Neben dem Sänger Benjamin Mascolo (26), ist sie seit Oktober 2019 auch mit einer Produktionsassistentin namens Alex Martini zusammen. Während besonders eifersüchtige Personen ihre Liebsten niemals teilen würden, sieht die US-Amerikanerin in dem Konzept eine Menge Vorteile, wie sie nun erzählt hat.

Allerdings muss auch so einiges passen, damit gleich sich gleich drei Menschen aufeinander einlassen können. Die Darstellerin fand dafür besonders konkrete Worte. „Wenn du gleichzeitig mit einem Typen und einem Mädel zusammen bist, dann müssen diese Menschen wirklich miteinander ficken können. Weißt du, was ich meine? Es hängt wirklich davon ab, ob du die richtige Mischung an zwei Menschen findest“, berichtet die „Midnight Sun„-Darstellerin gegenüber der US-amerikanischen „Cosmopolitan“.

Quelle: instagram.com

Einige Vorteile

„Ich liebe es, gleichzeitig zwei Menschen zu lieben. Ich liebe es, Geschichten mit drei Leuten in einem Raum zu erzählen. Also versuche ich immer Wege zu finden, damit es funktioniert weil ich denke, dass es mich wirklich glücklich machen würde“, so Thorne weiter.

„Wenn es funktioniert, dann kannst du ein Wochenende mit zwei Menschen verbringen und ihr hängt alle ab und habt Spaß und raucht und erzählt spätnachts Geschichten“, zählte sie die Vorteile auf. „Man hat irgendwie auf diese Art und Weise wie Kinder Spaß. Es ist ein wirklich spaßiges Erlebnis… und ich liebe einfach diese Idee“, schwärmte der US-Star.

Offensichtlich scheint sich die Darstellerin mit einem Partner alleine zu langweilen. Ob sich dabei auch mal jemand wie das „dritte Rad am Wagen“ fühlt, hat sie aber nicht verraten. Vorstellbar wäre es jedenfalls.

Quelle: instagram.com