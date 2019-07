Bella Thornes Ex hat geheiratet – Steht jetzt neuer Ärger an?

Montag, 29. Juli 2019 21:13 Uhr

Bella Thornes Ex Tana Mongeau hat Jake Paul nach nur drei Monaten des Datings geheiratet. Der 21-jährige YouTube-Star, der vor kurzem noch die 21-jährigen Schauspielerin Bella Thorne datete, bevor sie im Februar getrennte Wege gingen, heiratete den Blogger Jake am Sonntag (28. Juli) im Graffiti Mansion in Las Vegas.

Auf YouTube gab sie in einer emotionalen Nachricht an den 22-jährigen Jake an deren Hochzeitstag bekannt: „Guten Morgen, YouTube. Es ist 6.09 Uhr am 28. Juli 2019 und ich werde bald ins Flugzeug steigen und heiraten. Ich bin nervös. Ich habe noch nie zuvor ein Video wie dieses gemacht. Ich sitze verd***t nochmal in meinem Raum und rede in ein Mikrophon, als ob ich Ahnung davon hätte. Letztens hat mich ein Mädchen am Flughafen gefragt, warum ich dich liebe, Jake. In diesem Moment merkte ich, dass die einzige Person, die mich niemals fragen soll, warum ich dich liebe, du sein soll. Weil ich dich liebe.“

„Du hast mich nur wegen Twitter gedatet“

Das Paar gab sich vor ungefähr 250 Gästen das Ja-Wort, darunter war auch Jakes Bruder Logan Paul, der ein Star auf Social Media ist. Jake machte Tana im Juni den Antrag, nur zwei Monate nachdem sie damit anfingen, sich zu daten. Anfang diesen Monats kritisierte Bella ihre Ex Tana, weil diese den „Girlcode“ gebrochen hätte und verriet, dass es unter ihnen böses Blut gibt, nachdem sie nach der Trennung zunächst Freunde blieben.

Bella schrieb auf Twitter: „Du hast mich nur wegen Twitter gedatet.. wie wäre es damit, dass du an dein Telefon gehst und mit mir redest, anstatt auf Twitter abzuhängen.“