Benjamin Boyce & Kate Merlan haben sich getrennt: Hat er eine Neue?

Zugegeben, die große Überraschung ist das nicht, aber Sänger Benjamin Boyce (50) und Model Kate Merlan (32) haben sich getrennt. Und das, obwohl die aktuelle „Sommerhaus der Stars„-Staffel noch läuft. Somit hat der „Sommerhaus“-Fluch bereits jetzt schon zugeschlagen.

Aktuell läuft die dritte Staffel der Reality-Sendung, in den letzten zwei Jahren haben sich zehn der teilnehmenden Paare aus den vergangenen Staffeln getrennt, Benjamin Boyce und Kate Merlan reihen sich nun in diese traurige Liste ein.

Angebahnt hatte es sich schon während der Dreharbeiten, die einige Wochen zurück liegen. Immer wieder lagen sich Benjamin und Kate in den Haaren, fanden keinen gemeinsamen Nenner. Dasselbe gilt für das Thema Nachwuchs. Kate wünschte sich ein Baby, für Benjamin, der bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung hat, kein Thema mehr. Im „Sommerhaus“ flossen bei diesem Thema bei Merlan bereits etliche Tränen.

Hat er schon eine Neue?

Gegenüber RTL berichtet Kate nun von der Trennung: „Ich kann nur sagen, dass er mich sehr enttäuscht hat. Ich glaube, wir waren einfach viel zu unterschiedlich. Im Haus habe ich von Tag zu Tag gemerkt, ich glaube diese Beziehung macht kein Sinn mehr.“

Aber nicht nur das, sie spricht in Rätseln und deutet an, dass Benjamin vielleicht schon jemanden Neuen hat. Kate erzählt weiter: „Ich bin da gar nicht so, dass ich schnell etwas Neues suche. Ich bin da anders, als gewisse andere Menschen, die Kontaktaufnahme suchen, zu anderen Frauen.“

Auch Benjamin spricht über die Trennung und sieht das ähnlich wie seine Ex, wenigsten hierbei scheinen sie sich einig zu sein: „Der Hauptgrund warum wir uns getrennt, weil wir nicht die gleichen Visionen haben, wir eine Beziehung laufen soll. Es passt einfach nicht.“

Kate Merlan, die eigentlich Kathleen Merlan heißt und in einem Dorf in Sachsen-Anhalt aufgewachsen ist, arbeitet als Tattoo-Model und Influencerin. Von 2017 bis 2018 war sie mit Schlagersänger Nino De Angelo zusammen. Benjamin Boyce lernte sie im Sommer 2018 auf der Hohenzollernbrücke in Köln kennen.