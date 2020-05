Benji Madden: So süß gratuliert er Cameron Diaz zum Muttertag

Benji Madden ist „sehr dankbar“, Cameron Diaz an seiner Seite zu haben. Der 41-jährige Musiker schickte seiner 47-jährigen Frau an ihrem ersten Muttertag eine rührende Botschaft.

Im Dezember wurden Benji und Cameron zum ersten Mal Eltern, mit Töchterchen Raddix ist ihr Glück nun perfekt. Auf Instagram zollte der Musiker seiner Liebsten nun Tribut.

Quelle: instagram.com

„Du bist eine Naturgewalt“

Neben einem Blumengemälde schrieb er: „Die besten Wünsche für alle Mütter. Wir alle haben Glück, euch zu haben. Es ist ein besonderer Tag für uns. Ich bin meiner Frau für immer dankbar, dass sie mich zum Vater gemacht hat und sie sich jeden Tag so gut um uns kümmert. Beste Mutter und Ehefrau und Freundin.“

Und weiter: „Ob wir nun extra früh aufwachen, um uns um alle zu kümmern (3 Menschen und ein Dutzend Tiere), oder ob wir die ganze Forschung betreiben, um sicherzustellen, dass wir unser Bestes tun, um gute Eltern für unsere Tochter zu sein, du bist eine Naturgewalt und ich bin sehr dankbar.“

Der Good Charlotte-Rocker schwärmte, dass seine Liebe zu Cameron von Tag zu Tag stärker und „bedeutungsvoller“ wird und schwor sich, sie niemals als selbstverständlich hinzunehmen:

„Sechs Jahre zusammen werden täglich bedeutungsvoller und wahre Liebe. Was für ein Segen. Ich halte es für klug, uns jeden Tag daran zu erinnern, dass wir – wenn wir einen besonderen Menschen wie diesen in unserem Leben haben – nicht so töricht sind, ihn als selbstverständlich zu betrachten.“ (Bang)