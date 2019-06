Beth Ditto jetzt verliebt in diesen Transgender-Mann

Donnerstag, 13. Juni 2019 17:12 Uhr

Beth Ditto (38) ist frisch verliebt und diesmal ist es ein Mann. 2017 trennte sich die Sängerin von ihrer Frau Kristin Ogata, nachdem sie 2013 in einer romantischen Zeremonie auf Hawaii geheiratet hatten.

Quelle: instagram.com

Der neue Mann an ihrer Seite ist Teddy Kwo. Kennengelernt haben sie sich, weil Teddy Bassist der Band Fake Sugar ist, die Beth Ditto auf Tour begleitete. Das besondere an Teddy: Er war mal eine Frau. „Ich bin mit einem Trans-Mann zusammen. Da ist eine besondere Dynamik und es macht mich glücklicher als jemals zuvor. Ehrlich, so glücklich war ich noch nie“, erklärt Ditto gegenüber RTL.

Sie bereut Scheidung nicht

Ihrer Ehe mit Kristin trauert sie nicht hinterher: „Es war das Beste was passieren konnte. „Ich habe jemanden geheiratet, den ich kenne, seit ich 18 bin. Viel zu jung. Es ist doch naiv zu glauben, dass das für immer hält! Aber die Hochzeit war fantastisch!“

Einen Ring hat Beth Ditto von ihrem Teddy Kwo auch schon bekommen, von einem Verlobungsring will die Sängerin jedoch noch nicht reden. Aktuell genießt sie es einfach, so frisch verliebt zu sein.