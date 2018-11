Beyoncé bedankt sich bei Nelson Mandela

Donnerstag, 29. November 2018 19:31 Uhr

Beyoncé hat dem verstorbenen Nelson Mandela dafür gedankt, die „Flugbahn vieler“ geändert zu haben.

Die ‚Run The World‘-Hitmacherin zollte dem früheren südafrikanischen Präsidenten dafür Tribut, dass er mit seinem Aktivismus im Rahmen des Kampfes gegen die Apartheid den Weg für viele geebnet hat.

Quelle: instagram.com

Beyonce schreibt an Nelson Mandela

In einem offenen Brief an den Politiker, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, schrieb sie:

„Ich traf dich zum ersten Mal 2004 anlässlich des ‚46664‘ AIDS-Benefizkonzerts in Kapstadt und der Effekt, den du auf mein Leben gehabt hast, wirkt noch heute und jeden Tag. Deine Güte und Dankbarkeit für jede Erfahrung und deine Fähigkeit, zu vergeben, sind Lektionen, die ich gelernt habe und an meine drei Kinder weitergeben werde. Du hast es so vielen Menschen wie mich ermöglicht, Unmöglichkeiten zurückzuweisen und unsere Fähigkeit zu verstehen, anhaltende Veränderung in der Welt herbeizuführen. Die kleinste Anstrengung könnte die Flugbahn für so viele verändern, die in extremer Armut leben, mit Ungerechtigkeit konfroniert sind, die Unanständigkeit von Rassismus [zu erkennen] und für ihre Rechte als Menschen zu kämpfen.“

Die 37-Jährige verfasste den Brief im Hinblick auf das ‚Global Citizen: Mandela 100‘-Konzert, das am 2. Dezember in Johannesburg, Südafrika stattfinden und bei dem sie auftreten wird. Darin erklärte die Frau von Jay-Z auch, dass die „Opfer“, die Mandela gebracht hat, „nicht umsonst“ gewesen sein werden.