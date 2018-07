Beyoncé präsentiert ihre Zwillinge

Donnerstag, 26. Juli 2018 19:12 Uhr

Beyoncé teilt ein seltenes Foto von ihren zwei Sprösslingen mit der Öffentlichkeit. Die ‚Crazy in Love‘-Sängerin und ihr Ehemann, Rapper Jay-Z, befinden sich momentan in Europa, wo sie ihre ‚On the Run II‘ -Welttournee absolvieren.

Familie scheint bei den Weltstars dabei ganz groß geschrieben zu werden und so darf ihr süßer Nachwuchs auf dieser Reise natürlich nicht fehlen. Beyoncé und Jay-Z verbringen jede freie Minute mit ihrer 6-jährigen Tochter Blue Ivy und den beiden zwölf Monate alten Zwillingen Rudi und Sir. Die 36-jährige ‚Single-Ladies‘-Hitmacherin lässt ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben und teilt fleißig Fotos von der Welttournee.

Nun postete sie ein sehr seltenes Bild auf ihrer Website und auf Twitter.

Quelle: twitter.com



Zu sehen ist der Weltstar, wie er die beiden Zwillinge in den Armen hält. Das Besondere an dem Foto: Die Gesichter der beiden Sprösslinge sind klar und deutlich zu sehen. Es gibt aber noch mehr Momente mit den Zwillingen, die festgehalten wurden. Auf einem anderen Foto sind der Rapper Jay-Z und seine jüngste Tochter zu sehen, die beide von Bord der Yacht aus auf das Meer hinausschauen. Die Bilder-Galerie, welche als Hommage „Danke Europa“ betitelt wurde, beinhaltet auch einige Bilder von Blue Ivy, dem ältesten Kind des Power-Paars. Ein Bild zeigt zum Beispiel das 36-jährige Stimmwunder mit ihrer Tochter auf einem Sofa sitzen. Beide tragen passende pinkfarbene Outfits. Anfang des Monats postete sogar die Mutter der Popikone, Tina Knowles Lawson, ein Video auf Instagram, wo sie und ihre älteste Enkelin tanzen.