Bibi Claßen spricht über Söhnchen Lio

Bibi Claßen hat mit ihrem Sohnemann Lio (1) ordentlich zu tun. Die YouTuberin ist vor etwa einem Jahr erstmals Mutter geworden und geht seitdem in ihrer neuen Rolle vollends auf. Erst kürzlich entschlossen sich Bibi und ihr Partner Julian dazu, der Welt das Gesicht des kleinen Lio zu zeigen.

Nun spricht die 26-Jährige in einem neuen Video ganz offen über die Persönlichkeit ihres Sohnes. „Lio liebt es, mit fremden Leuten zu spielen“, verrät Bibi, „als wir im Urlaub waren, ist er immer ausgebüchst und zu anderen Menschen gekrabbelt und hat jedem gewunken. Er hatte so viel Spaß.“

Quelle: instagram.com

Räumt Schubladen aus

Außerdem scheint der Kleine schon eigene Hobbys zu haben, wie die Influencerin in ihrem Vlog weiter verrät: „Er macht Schubladen und Schränke auf und räumt die auch komplett aus – aber auch wieder ein!“ Dabei will Lio seine Mama jedoch immer an seiner Seite haben. „Am liebsten mag er es, wenn jemand neben ihm sitzt. Dann kann er einem jedes Teil einzeln geben“, erzählt Bibi.

Dass die jungen Eltern ihren Sprössling der Öffentlichkeit präsentiert haben, bereuen sie übrigens keineswegs. „Jetzt war plötzlich dieser Druck weg. Wir saßen alle am Tisch und ich dachte mir so, selbst wenn jetzt irgendwer ein Foto macht und hochlädt, dann ist es halt so“, erklärte Julian kürzlich in einem Video.