Billie Eilish: Darum will sie gerade keinen Freund

Billie Eilish ist nicht „in der Stimmung“ für einen Freund. Die 17-jährige Sängerin ist derzeit Single und obwohl sie „offen“ dafür ist, eine Liebe zu finden, gibt es aktuell niemanden, an dem sie interessiert sei.

Zudem habe sie aktuell einfach nicht „genug Ausdauer“ für eine Beziehung. „Ich habe keinen Freund. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nicht das Bedürfnis, mit jemandem zusammen zu sein. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich niemanden im Auge. Ich bin nicht in der Stimmung, ich habe im Moment nicht genug Ausdauer dafür, und damit bin ich vollkommen einverstanden.“

„Aber ich hasste es!“

Also, wer weiß? Ich bin offen dafür“, gesteht die Musikerin gegenüber ‚Vanity Fair‘. Billie verriet außerdem, dass sie sich so gut wie nie zuvor fühlt und fügte hinzu: „Das Wichtigste wäre, mein Glück zu bewahren, das ich in letzter Zeit zum ersten Mal seit vielen Jahren erlebe.“

Die junge Künstlerin gab auch zu, dass sie es „hasste“, berühmt zu sein und obwohl es immer noch Aspekte gibt, die sie „schrecklich“ findet, hat sie aufgehört, sich darüber zu beschweren, weil sie weiß, dass sie „sehr glücklich“ ist. „Ich mag es berühmt zu sein, aber ich hasste es“, so Billie weiter.