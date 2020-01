Brad Pitt über seine Ex: „Jennifer Aniston ist eine gute Freundin“

Brad Pitt bezeichnet seine Ex-Frau Jennifer Aniston als eine gute Freundin. Der ‚Once Upon a Time in Hollywood‚-Star lief bei den Golden Globes 5. Januar auf dem roten Teppich direkt hinter der früheren ‚Friends‘-Darstellerin, mit der er zwischen 2000 und 2005 verheiratet war.

Zu einer peinlichen Situation zwischen den beiden Ex-Eheleuten kam es jedoch nicht, wie der Schauspieler im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ betonte: „Ich lief gerade in Jen hinein, sie ist eine gute Freundin, ja.“ Zusätzlich ließ er es sich nicht nehmen, Bezug auf Jennifers Reunion mit ihren ehemaligen ‚Friends‚-Kollegen zu nehmen.

Quelle: instagram.com

„Wichtigste Wiedervereinigung“

Die 50-Jährige postete im Oktober auf Instagram ein Selfie mit ihren Co-Stars auf ihrem neuen Social Media-Profil und löste dadurch einen riesigen Andrang aus, wodurch die Plattform kurze Zeit lahm gelegt wurde. „Die zweitwichtigste Wiedervereinigung dieses Jahr?“, witzelte der Frauenschwarm deswegen. Welches das wichtigste Wiedersehen war, hat er allerdings nicht verraten. Vielleicht meinte er damit ja das Treffen mit seiner Ex.

Dass Brad und Jen immer noch freundschaftlich miteinander verbunden sind, konnte man bereits letztes Jahr im Februar erkennen, als der 56-Jährige dabei gesichtet wurde, wie er die 50. Geburtstagsfeier von Jennifer in Los Angeles besuchte.