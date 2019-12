Brad Pitt und seine ganzen Liebschaften: Nix davon ist wahr!

Schauspieler Brad Pitt und seine Ex-Frau Angelina Jolie haben sich vor nun schon drei Jahren getrennt. Seither brodelt die Gerüchteküche mächtig vor sich hin, dass der 55-jährige von da an quasi nichts anderes getan haben soll, als Frauen zu treffen.

Der Hollywood-Star hat sich nun zu Gerüchten über die angeblich zahlreichen Liebschaften geäußert, die er seit der Trennung von der 44-jährigen Schauspielerin gehabt haben soll.

Geheime Liebe?

In einem Interview schien der sechsfache Vater von dem Gelaber ziemlich überrascht, denn an den Mutmaßungen ist nicht ein Wort wahr. „Ich weiß nicht, mit wie vielen Frauen ich in den letzten zwei bis drei Jahren etwas gehabt haben soll – aber nichts davon ist wahr“, so der ‚Fight Club‘-Darsteller gegenüber der Zeitungsbeilage ‚The New York Times Magazine‘.

Die ‚Lara Croft‘-Darstellerin reichte im Herbst 2016 die Scheidung von dem berühmten Frauenschwarm ein. Und das nur zwei Jahre nach dem Ja-Wort, insgesamt elf Jahre nach dem Kennenlernen am Film-Set zu ‚Mr. und Mrs. Smith‘. Seit der offiziellen Trennung war viel über den Beziehungsstatus des ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Darsteller spekuliert worden. Immer wieder hatten Medien von angeblichen Romanzen mit anderen Berühmtheiten berichtet. Ob er sich derzeit in einer Partnerschaft befindet, verriet die Ikone in dem Interview allerdings nicht. (dpa/KT)