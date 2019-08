Bradley Cooper: „Sun“ fällt auf 60-jährige „Lady Gaga“ rein

Das ging ja gründlich daneben! Die britische Boulevardzeitung „Sun“ sorgte zuerst für neue Spekulationen um den aktuellen Beziehungsstand von Lady Gaga (33) und Bradley Cooper (44). Doch diese Euphorie schlug schnell in fassungsloses Kopfschütteln um. Doch was war passiert?

Das Blatt hatte groß verkündet, dass sich die „A Star Is Born„-Stars – über deren romantische Beziehung sich sämtliche Legenden spinnen – gemeinsam bei einem romantischen Dinner in Frankreich gesichtet wurden! Ach, was?!

Bradley Cooper’s ‘romantic getaway with Lady Gaga’ was a case of mistaken identity…as he was actually with the artist Guggi, 60 https://t.co/0IcBr0iLg0 pic.twitter.com/zTgDAEjgDA

— The Washington Time Post (@washington_time) August 18, 2019