Bradley Cooper und Irina Shayk Arm in Arm bei einer Party?

Sommer 2019 schockten Bradley Cooper (45) und Irina Shayk (34) mit ihrer Trennung, nach rund vier Jahren entschieden sie sich ab sofort getrennte Wege zu gehen. Jetzt wurden die beiden wieder zusammen gesichtet.

Nachdem sich lange das Gerücht hielt, der Schauspieler hätte mit seinem Co-Star Lady Gaga angebandelt, bestätigten sich diese Gerüchte nie. Jetzt wurde das Ex-Paar wieder zusammen gesehen, bei der „British Vogue and Tiffany & Co. Fashion and Film Party“ im Londoner Nachtclub Annabel’s.

Quelle: instagram.com

„Sie kamen getrennt“

Aber nicht nur das, sie posierten sogar für Fotos zusammen. Ein Bild davon postete die britische „Vogue“ auf ihrem Instagram-Account. Bradley Cooper trug einen klassischen dunklen Anzug, Model Irina Shayk einen hautfarbenen Body und darüber ein Netzkleid besetzt mit Kristalltropfen.

Sind die beiden nur Freunde oder haben sie nach einer Liebes-Pause wieder zueinander gefunden? Ein Beobachter sagte gegenüber der „Daily Mail“: „Sie kamen getrennt und sind auch getrennt wieder gegangen.“ Bradley Cooper und Irina Shayk waren zwischen 2015 und 2019 liiert, sie haben eine gemeinsame zweijährige Tochter: Lea De Seine Shayk Cooper.