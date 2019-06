Bradley Cooper und Irina Shayk schon bereit für Neues?

Donnerstag, 20. Juni 2019 13:52 Uhr

Bradley Cooper und Irina Shayk sind beide bereit für neue Beziehungen. Der ‚A Star is Born‚-Darsteller und das 33-jährige Supermodel, die gemeinsam die zweijährige Tochter Lea De Seine großziehen, beendeten ihre vierjährige Beziehung im vergangenen Monat.

Nun scheinen sie Berichten zufolge wieder bereit zu sein, um neue Leute kennenzulernen und zu daten. Eine Quelle sagte dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Sie wollen daten und werden nicht schüchtern sein, wenn es darum geht, Leute zu treffen oder verkuppelt zu werden. Sie schließen ein Kapitel ihres Lebens, aber sie sind bereit, um zu sehen, was als nächstes kommt.“

So geht es jetzt weiter

Obwohl die beiden Stars also bereit sind, mit ihrem Leben weiterzumachen, erklärte der Nahestehende des Ex-Paares auch, dass sowohl der 44-jährige Bradley, als auch Irina wohl entschlossen sind, „respektvoll“ miteinander umzugehen. Deshalb haben sie angeblich vor, besonders vorsichtig zu sein, was die Möglichkeit betrifft, jemand Neuen in ihre Leben zu lassen. „Sie wollen beide, dass es nett bleibt, Lea zuliebe“, so die Quelle weiter.

Mittlerweile sollen die beiden Promis bereits einen Anwalt angeheuert haben, der ihnen dabei hilft, einen fairen Sorgerechtskompromiss auf den Weg zu bringen, bei dem beide Eltern sich gemeinsam um ihr Kind kümmern. Der Insider erklärte: „Sie arbeiten beide und haben eine Nanny. Sie werden es so koordinieren, um sicherzustellen, dass ihre Tochter immer bei einem Elternteil ist. Wenn Lea wichtige Ereignisse in ihrem Leben anstehen hat, werden beide, Bradley und Irina, da sein.“ Na dann hoffen wir mal, dass es bei diesen guten Absichten bleibt…