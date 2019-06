Britney Spears erholt sich mit Freund Sam Asghari

Sonntag, 2. Juni 2019 20:55 Uhr

Britney Spears (37) wandte sich via Instagram an die Öffentlichkeit, um ein Foto ihrer wunderbaren Nachbarschaft zu präsentieren, als sie gerade mit ihrem Freund Sam Asghari eine Radtour unternahm. Unter den Schnappschuss schrieb sie: „Ich bin so gesegnet, das in meiner Nachbarschaft zu haben. Es fühlt sich wie ein Stück vom Himmel an!!!“

Britney macht gerade eine schwere Zeit durch, nachdem sie vor Gericht behauptete, ihr Vater habe sie gegen ihren Willen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Mit diesem Zug möchte sie sich endlich von der Vormundschaft befreien, der sie bereits seit 2008 unterliegt.

„Alles ist gut“

Ein Insider sagte ‚Entertainment Tonight‘: „Als sie sich in der Einrichtung befand, sprach Britney nonstop darüber, nach Hause zu gehen und ihre Jungs zu sehen und das ist das Allererste, was sie tat. Sie will jeden Moment mit ihnen verbringen, den sie hat, und kann es nicht erwarten, dass ihre Sommerferien beginnen. Obwohl jeder sie warnte, es langsam angehen zu lassen und sich in der Einrichtung ein wenig Zeit zu geben, vermisste Britney ihre Routine und einfach, in ihrem eigenen Bett zu sein. Sie ist schon so weit gekommen. Sie ist seit Jahren in Therapie und Behandlung und dieses Mal erkannte sie die Zeichen, als sie Hilfe brauchte. Mit der Unterstützung ihres [Freundes] Sam Asghari und ihres Vaters traf sie die Entscheidung, sich Hilfe zu holen und darauf ist sie sehr stolz.“

Quelle: instagram.com

Britney Spears hatte kürzlich betont, dass „alles gut“ ist, nachdem sie sich selbst in eine psychiatrische Klinik einwies. In einem Video auf Instagram sagte sie: „Hi Leute, ich melde mich nur bei euch allen, die sich Sorgen um mich machen. Alles ist gut. Meine Familie hat kürzlich viel Stress und Ängste durchgemacht, also brauchte ich Zeit, um damit fertigzuwerden. Macht euch keine Sorgen, ich bin sehr bald zurück.“