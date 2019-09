Britney Spears hat nun einen neuen Vormund

Britney Spears hat einen neuen Vormund. Die 37-Jährige hat in der Vergangenheit bereits einiges durchgemacht und seit ihrem Zusammenbruch im Jahr 2007 bestimmt ihr Vater über ihr gesamtes Vermögen. Außerdem hat er die Vormundschaft für sie.

Doch nun hat er diese überraschend abgegeben. Mehrere US-Medien berichten jetzt, dass Jamie Spears seine Fürsorge-Funktion für Britney abgegeben hat. Die Vormundschaft soll jetzt „vorübergehend“ eine Vertraute seiner Tochter übernehmen, berichtet die ‚BBC‘.

In den Gerichtsdokumenten sei von gesundheitlichen Gründen zu lesen, heißt es weiter. Ob der lebensgefährliche Dickdarm-Durchbruch aus dem letzten Jahr etwas mit der Entscheidung des Familienoberhauptes zu tun hat, ist jedoch nicht klar.

Ist sie ihr neuer Vormund?

Laut dem ‚People‘-Magazin könnten jedoch auch andere Dinge Schuld an dem Rückzug von Jamie Spears sein. Im August soll der Ex-Mann von Britney Spears, Kevin Federline, der Polizei von einem Vorfall zwischen Jamie Spears und einem seiner Enkel berichtet haben. Nachdem der Vater der Pop-Prinzessin vor mehr als zehn Jahren die Vormundschaft für sie übernommen hatte, sorgte dies weltweit für Schlagzeilen.

Ein Gericht in Los Angeles sah die Sängerin nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Die damals 26-Jährige war zuvor zur Beobachtung in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Bei ihrem neuer Vormund soll es sich laut ‚People‘ um die langjährige Mitarbeiterin Jodi Montgomery handeln. Sie erhalte dieselben Rechte wie der 67-jährige Papa Spears. Demnach darf sie auch mit behandelnden Ärzten und medizinischem Fachpersonal über den Zustand der Blondine sprechen.