Britney Spears: Heiratet sie jetzt endlich ihren Sam?

Wird Britney Spears Sam Asghari heiraten? Die ‚Toxic‘-Interpretin ist schon seit über drei Jahren mit ihrem Boy Toy zusammen – nun könnten die beiden vor den Traualtar treten, wie der 25-jährige Personal-Trainer gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet.

Auf die Frage, ob er eine Hochzeit in seiner Zukunft sehe, erklärte Sam: „Absolut. Das ist etwas, das jedes Paar machen sollte. Das ist der ganze Sinn einer Beziehung – wir sind eine Familie. Vertraut mir, wenn wir irgendwann heiraten, dann werden das schon alle wissen. Vielleicht seid ihr sogar die ersten, die es wissen werden – man weiß ja nie!“

Quelle: instagram.com

„Meine Familie liebt sie“

Zwar hat Sam seiner Brit noch keinen Antrag gemacht, trotzdem ist er fest davon überzeugt, dass die Beziehung der beiden stärker als je zuvor ist. Ein guter Indikator, so der Fitness-Guru, sei, dass seine Mutter und seine drei Schwestern Britney über alles lieben.

Er erzählt weiter: „Ich habe drei Schwestern. Wir haben schon oft zusammen abgehangen. Wir sind nun seit drei Jahren zusammen und meine Schwestern lieben sie, meine Familie liebt sie. Meine Mutter lebt in einem anderen Land, aber als sie hier war, hat sie sie getroffen.“

Besonders glücklich macht Sam, dass die Beziehung zu der ‚Piece of Me‘-Interpretin ganz normal sei. „Was ich am meisten an meiner Beziehung liebe, ist, dass sie so normal ist. Sie ist nicht glamourös oder so“, verrät er.