Britney Spears & Sam Asghari: Erster Auftritt auf dem roten Teppich

Dienstag, 23. Juli 2019 09:30 Uhr

Noch vor wenigen Wochen wurde spekuliert, ob zwischen Britney Spears (37) und dem schönen Muskelprotz Sam Asghari (25) alles aus und vorbei ist, nun feierte das Paar am Montag sein Debüt auf dem Roten Teppich der Premiere von „Once Upon A Time In Hollywood“.

Britney Spears und Sam Asghari sind bereits seit drei Jahren ein Paar, doch nun besuchten sie erstmals gemeinsam ein Event. Dafür hatten sie sich die Premiere von Quentin Tarantinos neuen Film (Mit Brad Pitt und Leonardo Di Caprio) ausgesucht. Dafür hatte sich das Paar relativ schlicht herausgeputzt.

Erstes offizielles Event

Er trug einen cremefarbenen Anzug und die Sängerin ein ziemlich knackiges rotes Kleid von der australischen Marke Nookie. Den Gang zum Friseur hatte sich Britney gespart und stattdessen einen simplen Pferdeschwanz gemacht. Augenfalten zeigten, dass die 37-Jährige zu ihrem Aussehen steht.

Quelle: instagram.com

Übrigens, es war nicht nur die Premiere mit ihrem Liebsten auf dem roten Teppich, sondern auch Britneys erstes offizielles Event nach ihrem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik.

Kennengelernt hatten sich Spears und das heiße Fitnessmodel beim Videodreh zu ihrem Song „Slumberland Party“. Er spielt in dem Video den männlichen Part. Danach begannen sie zu daten und bis heute scheint es gut zwischen ihnen zu laufen.