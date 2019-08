Britney Spears: Soooooo toll ist ihr Boyfriend

Sonntag, 4. August 2019 20:15 Uhr

Wow, Britney Spears (37) zeigt ihren Fans auf Instagram, warum ihr Boyfriend Sam Asghari (25) so großartig ist. Und das ist er wirklich!

Mit diesem Mann scheint die Pop-Ikone wirklich einen stabilen Partner fürs Leben gefunden zu haben. Britney Spears und ihre Boyfriend Sam Asghari daten seit rund zwei Jahren und trotz immer wieder aufkommender Trennungsgerüchte, scheint das Paar glücklicher denn je miteinander zu sein.

Am Wochenende postete die „Baby One More Time“-Sängerin jedenfalls ein intimes Video aus ihrem Zuhause und Britney kommt aus dem Schwärmen über den gebürtigen Iraner gar nicht mehr raus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am Aug 3, 2019 um 4:56 PDT

Sexy Koch

In dem kurzen Video sieht man das Paar in der Küche. Britney zeigt sich ganz ungeniert mit verschmierten Augen-Make-up, während ihr Boyfriend in Trainingsklamotten am Herd steht. Und die zweifache Mutter hat komplett recht, wenn sie sagt:

„Ich kann es nicht glauben, dass ich jeden Morgen neben diesem Mann aufwachen darf. Mein Boyfriend ist nämlich nicht nur superheiß, er ist vielleicht sogar der beste Koch auf der Welt. Okay, gerade gibt er auch an! Ich meine, schaut euch das mal an!“

Die Kamera wendet in Richtung Herd, wo Sam gerade ein überaus appetitliches Gericht aus grünem Spargel, Nektarinen und einem großen Stück Fleisch zubereitet. Mhhh, lecker – sowohl das Essen, als auch der Mann.