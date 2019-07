Britney Spears: Trennung von Freund Sam Asghari?

Dienstag, 9. Juli 2019 09:01 Uhr

Britney Spears (37) heizt die Gerüchte an, dass sie sich von ihrem Freund Sam Asghari (25) getrennt haben könnte. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin eine kryptische Nachricht, die Raum für Spekulationen lässt.

Gemeinsame Fotos von Britney Spears und Sam Asghari gab es schon länger nicht mehr, was jedoch kein Indiz für eine Trennung sein muss. Doch Britney veröffentlichte auf Instagram einen Spruch, der nun zu Denken gibt: „Unsere Leben mögen nicht zusammen gepasst haben, aber unsere Seelen wussten zusammen zu tanzen.“

Quelle: instagram.com

Fans sind verwirrt

Ihre Follower sind schockiert, einer schreibt: „Bitte sag uns nicht, dass ihr euch getrennt habt“ und einige sind sich sicher: „Ja, sie haben sich getrennt.“ Noch haben weder Britney, noch das Fitnessmodel sich zu den Gerüchten geäußert.

Spears und Asghari sind seit über zwei Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich 2016 bei den Dreharbeiten zu Britneys Song „Slumber Party“, dort spielte Sam die männliche Hauptrolle. Danach war das durchtrainierte Model immer an Britneys Seite, war auch in den schweren letzten Monaten bei der Sängerin. Sie ließ sich aufgrund psychischer Probleme in einer Klinik behandeln.