Britney Spears und der Antrag: Sie wartet und wartet und wartet…

Freitag, 16. November 2018 11:36 Uhr

Britney Spears (36) und Sam Asghari (24) sind schon seit fast zwei Jahren skandalfrei zusammen und das ist für die Sängerin eine ganz neue Erfahrung. Aus diesem Grund wartet sie noch viel auf den langersehnten Heiratsantrag.

Nach den tragischen Waldbränden die aktuell in Kalifornien wüten, hat sich die Sängerin Gedanken gemacht und möchte „keine Zeit mehr verschwenden“, wie ein Insider gegenüber „Hollywoodlife“ berichtete.

Quelle: instagram.com

Britney hat über ihr Leben nachgedacht

Auch Britney musste ihr Anwesen in Thousand Oaks verlassen und vor dem Feuer flüchten. Das veranlasste sie über das Leben nachzudenken.

Quelle: instagram.com

Der Insider erklärt: „Britney ist durch das Feuer sehr aufgewühlt. Sie ist so glücklich, dass sie und ihre Familie nicht mehr in Gefahr sind, aber es ist immer noch sehr emotional für sie. Diese Tragödie hat ihr noch mehr klar gemacht wie glücklich sie ist wie sehr sie ihn (Sam) liebt. Sie weiß, dass sie ihr Leben mit ihm verbringen möchte. Britney hofft nun noch mehr sich bald mit Sam zu verloben und sie hofft, dass es während der Weihnachtsfeiertage in diesem Jahr passiert.“

Ob Britneys Weihnachts-Wunsch in diesem Jahr in Erfüllung geht?