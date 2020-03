Brittany Snow hat geheiratet

Brittany Snow und Tyler Stanaland haben sich das Jawort gegeben. Die 34-Jährige und der Immobilienmakler haben sich im Februar 2019 verlobt. Letzten Samstag (14. März) war es dann schließlich so weit. Die beiden gaben sich vor insgesamt 120 Gästen, darunter engen Freunden und Familienmitgliedern, in einer intimen Zeremonie im Freien in Malibu, Kalifornien das Jawort.

Quelle: instagram.com

Ein zeitloses Kleid

Berichten von ‚The Knot‘ zufolge soll Brittany Snows Hund Billie die Braut begleitet haben, als diese den Gang entlang schritt. Weder die Schauspielerin noch ihr frisch gebackener Ehemann Tyler kommentierten bislang die Neuigkeiten ihres großen Tages. Auch schon vor der Hochzeit hielt sich die ‚Pitch Perfect‘-Darstellerin mit Details über die bevorstehende Feier eher zurück.

Gegenüber ‚People‘ geriet sie jedoch kürzlich über ihr Hochzeitskleid ins Schwärmen. So soll dieses „zeitlos“ sein, findet sie: „Zeitlos ist immer die beste Idee bei Hochzeiten, weil wenn man es zu speziell macht in einer bestimmten Zeit und man nach 30 Jahren zurück schaut, dann sagt man sich, ‚Wow, das war wirklich im Jahr 2020‘.“