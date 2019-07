Brody Jenner über Caitlyn Jenner: „Mein Vater benimmt sich wie eine 15-Jährige“

Dienstag, 2. Juli 2019 23:28 Uhr

Brody Jenner hat keine hohen Erwartungen an Caitlyn Jenner. Die 69-Jährige war zunächst als Bruce Jenner bekannt, bevor er sich 2015 öffentlich als Transgender bezeichnete und Brody gab nun zu, dass er keine Beziehung zu seinem Vater hatte, als er aufwuchs, da dieser seiner Zeit mit der Familie seiner jetzigen Ex-Frau Kris Jenner verbrachte.

Im Rahmen eines Dinners mit Freunden in ‚The Hills: New Beginnings‚ fügte er hinzu: „Ich bin nicht wirklich mit meinem Vater aufgewachsen. Das 35-jährige Model erzählte außerdem, dass sich beide näherkamen und obwohl es sich darüber freut, dass Caitlyn nun zufrieden ist, enthüllte es, dass es schwierig war, sich an die Transformation seines Vaters zu gewöhnen.

Quelle: instagram.com

„Dann war Bruce auf einmal Caitlyn… „

Er enthüllte: „Irgendwie kamen wir uns näher, aber dann war Bruce auf einmal Caitlyn… Mein Vater benimmt sich wie ein 15-jähriges Mädchen. Sie hat sich völlig verändert. Es ist großartig, es ist wundervoll. Sie ist glücklich, sie rennt umher. Sie lebt ihr Leben, deshalb habe ich gelernt, nicht zu viel von ihr zu erwarten.“

Brody hatte vor kurzem zugegeben, dass es ihn nicht wundert, dass der ehemalige Olympiateilnehmer die Hochzeit zu seiner Frau Kaitlynn Carter in Indonesien im letzten Juni verpasste.