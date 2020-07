Brooklyn Beckham plant zwei Hochzeiten mit der Milliardärstochter

Wenn das mal keine guten Nachrichten sind: Spielersohn Brooklyn Beckham hat sich mit seiner Nicola Peltz verlobt. Die Gerüchte tingelten schon seit Tagen umher, doch nun bestätigte der 21-Jährige, dass er der Milliardärstochter die Frage aller Fragen gestellt hat.

In einem emotionalen Posting bei Instagram schrieb der Sohn von David und Victoria Beckham: „Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gefragt, ob sie mich heiraten will und sie hat Ja gesagt. Ich bin der glücklichste Mann auf der Welt. Ich verspreche, der beste Ehemann und eines Tages der beste Papa zu sein.“

Quelle: instagram.com

„Mein Leben an deiner Seite verbringen“

Und auch seine Nicola postete ganz verliebt: „Ich kann es nicht abwarten mein restliches Leben an deiner Seite zu verbringen. Deine Liebe ist das beste Geschenk.“

Da ist also jemand ganz schön crazy in love und deshalb will sich Brooklyn Beckham nicht nur mit einer Hochzeitsfeier zufrieden geben, sondern gleich doppelt heiraten. So soll es eine Trauung in seiner Heimat Großbritannien und eine Feier in Florida – ihrer Heimat – geben.

Kostenpunkt für die pompöse Doppelhochzeit liegt bei umgerechnet 4,5 Millionen Euro, die laut der britischen „Daily Mail“, der Brautvater bezahlen soll. Für seinen künftigen Schwiegervater Nelson Peltz sollte das auch kein Problem sein, denn der Gute ist nicht nur ein erfolgreicher Hedgefonds-Manager, sondern auch Milliardär. Er hat also wesentlich mehr Schotter als die Beckhams zusammen, deren Gesamtvermögen auf umgerechnet „nur“ 374 mio. Euro geschätzt wird.

Insidern zufolge sollen die Beckhams erleichtert darüber sein, dass Brooklyn mit seiner Nicola endlich eine Frau gefunden hat, die mit Sicherheit nicht nur an seinem Geld und Fame interessiert ist. Zudem ist sie offensichtlich auch schon gut in die Familie integriert, denn auf dem Verlobungsbild trägt sie ein Kleid des Labels ihrer künftigen Schwiegermutter Victoria.

Zudem wurde der süße Schnappschuss von Brooklyn kleiner Schwester Harper (9) gemacht, wie Nicola unter dem Bild verrät. „Danke Harper, für das Foto.“