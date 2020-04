Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Hochzeit nach drei Monaten?

Da will es aber einer wissen: Brooklyn Beckham (21) ist erst seit drei Monaten mit seiner Freundin Nicola Peltz zusammen, doch anscheinend kann er es gar nicht abwarten, ein gemeinsames Leben mit seiner Freundin zu beginnen.

Auf Instagram forderte Nicola Peltz ihrer Follower dazu auf ihr Fragen zu stellen. Auch Brooklyn Beckham machte mit und schrieb: „Ich kann es nicht abwarten, dich zu heiraten.“ Nicola ist ganz verzückt von seinem Geständnis und auch sie scheint dem nicht abgeneigt zu sein.

Sooooo verliebt

Seit drei Monaten zeigen sich Brooklyn und Nicola sooooo verliebt auf Instagram. Die beiden sind außerdem vor kurzen zusammen gezogen und bewohnen nun ein Apartment in New York. Zu seinem 21. Geburtstag gab es ganz schmalzige Liebesgrüße von Peltz, die schrieb: „Happy Birthday an die Liebe meines Lebens. Du hast das schönste Herz, dass ich jemals kennengelernt habe.“

Wie wohl seine Eltern Victoria und David Beckham darauf reagieren, dass ihr ältester Spross nach nur wenigen Monaten über eine Hochzeit nachdenkt?