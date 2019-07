Camila Cabello: Alles ganz natürlich!

Dienstag, 16. Juli 2019 08:26 Uhr

Die Beziehung zwischen Camila Cabello und Shawn Mendes ist „ganz natürlich“. Die ‚Senorita‘-Interpreten haben sich offenbar bei den Aufnahmen zu ihrem Song lieben gelernt und genießen jetzt ihre aufregende neue Romanze.

Ein Insider verrät über die Beziehung der beiden Stars gegenüber ‚E! News‘: „Es fühlt sich für sie so an, als wären sie viel länger zusammen als sie es eigentlich sind. Sie kennen einander und sind schon länger im Leben des anderen präsent, also ist alles sehr natürlich und schnell. Das Timing stimmte vorher einfach nicht, aber jetzt ist es soweit. Sie stürzen sich hinein, ohne zurück zu schauen. […] Sie wollen nicht getrennt voneinander sein. Sie hat die Möglichkeit bei ihm zu sein und die nimmt sie sich.“

Erst seit kurzem scheinen die Beziehungsgerüchte um die Musiker sich also zu bestätigen. Berichte von Augenzeugen, die das Paar verliebt schmusend in einem Restaurant in San Francisco sahen, machten die Vermutungen öffentlich. „Sie sahen auf jeden Fall wie ein Pärchen aus“, hieß es danach.

Quelle: instagram.com

Gerüchte dementiert

Das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied und Shawn teilten sich offenbar ein paar Pancakes, Omelettes und Bacon. Laut dem Augenzeugen zahlte – ganz altmodisch – der ‚Stitches‘-Interpret die Rechnung.

Noch vor einer Weile dementierte Camila die Beziehungsgerüchte vehement. „Ich hatte nie viele Freunde“, erklärte sie, „es gibt nur wenige Menschen in meinem Leben, denen ich vertraue. Es ist so selten, dass man im Showbiz jemanden trifft, der das mitbringt, und Shawn ist so ein Mensch für mich.“