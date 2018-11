Camila Cabello kriegt für obenrum Tipps von Ariana Grande

Dienstag, 6. November 2018 17:31 Uhr

Camila Cabello (21) fragte Ariana Grande (25) nach Tipps für ihre Haare.

Die 21-jährige Sängerin trug am Sonntag bei den MTV Europe Music Awards einen hohen Pferdeschwanz, welcher auch ein Markenzeichen von Ariana Grande ist. Später schrieb die ‚Havana‘-Sängerin auf Twitter, wie schmerzhaft ihre Frisur war. Dabei fragte sie auch ihre Musikkollegin um Rat. „Ich habe mir gerade zum allerersten Mal einen hohen Pferdeschwanz gemacht und es zieht sprichwörtlich an meinem Gehirn es ist so schmerzhaft. Wie machst du das, @ArianaGrande?“, heißt es in dem Post.

Die Schmerzen stören sie nicht

Die ‚thank u next‘-Sängerin antwortete und witzelte darüber, dass auch wenn sie dieselben schmerzhaften Erfahrungen gemacht habe, sie keine so große Belastung am Kopf fühle, weil sie Haar-Extensions verwende. Camila dagegen nimmt ihre natürlichen Haare dafür.

„Naja, du hast tatsächlich die Haare dazu, also macht es das ganze wahrscheinlich noch ein bisschen schmerzhafter… ich habe jedenfalls ständig Schmerzen und es macht mir überhaupt nichts aus“, so ihr Kommentar.

Girls unter sich

Daraufhin postete die ‚Never Be The Same‘-Interpretin einen Schnappschuss von sich mit rollenden Augen und einer Hand auf der Stirn und schrieb dazu: „Musste es abnehmen.“ Ariana reagierte mit einem weiteren humorvollen Kommentar: „Awwww, ich bin so glücklich, dass du noch Dinge fühlen kannst.“