Camila Cabello: Tut Shawn Mendes ihr nicht gut?

Montag, 22. Juli 2019 13:00 Uhr

Camila Cabellos Freunde sind besorgt wegen ihres Flirts mit Shawn Mendes. Die 22-Jährige sorgt derzeit wieder für einige Schlagzeilen. Gerüchten zufolge soll sie wieder total verliebt sein. Zwischen ihr und ihrem Duettpartner soll es nicht nur vor der Kamera beim Musikvideodreh zu ihrem Song ‚Señorita‘ geknistert haben.

Mittlerweile wurden die beiden auch schon knutschend fotografiert. Ihre Freunde machen sich deshalb nun Sorgen um sie. „Camilas Freunde sind glücklich, dass sie so eine tolle Zeit mit Shawn hat, aber sie befürchten, dass sie seinetwegen in eine Gefahrenzone geraten könnte“, erklärte ein Bekannter der Musikerin gegenüber ‚HollywoodLife‘.

Freunde sind besorgt

Dabei sei der 20-Jährige an sich vollkommen in Ordnung. Seine Kariere bereite ihnen allerdings große Sorgen, wenn es um ihre frisch getrennte Freundin geht: „Shawn ist ein totaler Schatz, aber er ist auch der heißeste Typ in der Musikbranche im Moment und hat viel zu tun.“

Quelle: instagram.com

Camilas Freunde befürchten deshalb, dass der Kanadier nicht genug Zeit für die dunkelhaarige Schönheit haben könnte und die Beziehung darunter leiden könnte. „Sie wollen nicht, dass ihr etwas passiert“, fügte der Insider hinzu. Dass Shawn Mendes ihr mittlerweile sehr viel bedeutet, zeigt sie auch in den sozialen Medien. In ihrer Instagram-Story kommentierte sie kürzlich ein Konzert-Video von Shawn mit den Worten: „Du könntest nicht fantastischer sein. Wow“