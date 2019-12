Camila Cabello über Lover Shawn Mendes, diese ehrliche Seele

Shawn Mendes könnte laut seiner Freundin Camila Cabello nie lügen.Der ‚Senorita‘-Hitmacherin liebt es, dass ihr 21-jähriger Freund eine so ehrliche Seele ist.

Im Interview mit ‚New Music Daily With Zane Lowe‘ auf der ‚Beats 1 Show‘ von Apple schwärmte die Sängerin: „Ich glaube, dass er eine sehr reine, freie Energie hat. So sagt er zu mir manchmal, ‚Oh, ich muss mit dieser Person reden, weil es mich verletzt hat.‘ Und ich glaube, dass er diese Gefühle raus lassen muss, die ihn verletzen, damit er frei ist. Und ich finde das sehr schön.“

„Er ist einfach eine sehr reine Person“

Inzwischen habe sie diese Eigenschaft von ihm sogar übernommen. Camila ist sich sicher, dass dieses Verhalten von Shawn vor allem an seinem reinen Herzen liegt: „Ich glaube nicht, dass er lügen oder etwas vortäuschen kann und das liebe ich an ihm. Er ist einfach eine sehr reine Person und ich glaube, er schüttelt diese Gewichte regelmäßig von sich ab, weil er sonst so nicht leben könnte und das liebe ich an ihm.“

Obwohl beide als erfolgreiche Künstler in der Öffentlichkeit stehen, sieht die 22-Jährige in erster Linie nicht den Promi in ihrem Liebsten: „Wir denken über Ruhm gleich. So verstehe ich die Menschen nicht, die ständig darüber nachdenken müssen. Selbst wenn er auf der Bühne steht, ist das nicht relevant.“

Und weiter: „Ich kann es nicht erklären. Ähnlich ist es, wie ich mich sehe, wenn ich auf der Bühne bin. Ich mache es einfach und singe, aber ich sehe mich nicht wie andere Menschen mich sehen, wenn das Sinn macht. Ich denke, ich sehe ihn einfach als normalen Menschen, die ganze Zeit.“