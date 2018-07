Camila Cabello: Was sie ihrer BFF Taylor Swift so alles erzählt

Donnerstag, 26. Juli 2018 16:27 Uhr

Camila Cabello genießt es, mit ihrer engen Freundin Taylor Swift „über Liebe zu sprechen“. Die 21-jährige Sängerin äußerte sich nun zu ihrer Freundschaft mit der ‚Look What You Made Me Do‘-Interpretin und sagte, dass die beiden immer über „Liebe und Beziehungen“ diskutieren.

Zudem könnten sich die best Friends forever immer aufeinander verlassen, da sie ähnliche Persönlichkeiten hätten. Gegenüber ‚E! News‘ erklärte sie: „Ich denke, wir haben definitiv auf vielerlei Hinsicht dieselbe Persönlichkeit, besonders, wenn wir über Liebe und Beziehungen sprechen, Jungs, Musik. Ich war ein wirklich riesiger Taylor Swift-Fan, bevor ich sie überhaupt getroffen habe und ich denke, es liegt daran, weil wir beide dieses hoffnungslose Romantik-Ding haben, wisst ihr? Und wir genießen es, über Liebe und Beziehungen zu quatschen. Ich finde, das macht sehr viel Spaß.“

Die ‚Havana‘-Hitmacherin tourt momentan mit der 28-jährigen Sängerin im Rahmen deren ‚Reputation Stadium-Tour‘ und gibt zu, dass das Erlebnis „super viel Spaß“ macht.

Quelle: instagram.com

Beziehungstipps ausgerechnet von Swift?

„Ich finde, wir müssen mehr zusammen abhängen, weil ich denke, dass ich meine Tour zwischen ihrer durchgezogen habe und ich deshalb oft einfach ein wenig verschlafen bin“, erklärte Cabello weiter. Bereits zuvor hatte Camila Cabello über ihre Verbindung zu Swift gesprochen und unter anderem verraten, öfters mal Beziehungstipps von der ‚Gorgeous‘-Interpretin zu bekommen, die bereits mit Promis wie Harry Styles, John Mayer, Jake Gyllenhaal und Tom Hiddleston zusammen war bzw. zusammen gewesen sein soll.

Auch deshalb findet die 21-Jährige, dass sie die perfekte Ratgeberin ist. Der britischen Zeitung ‚The Sun‘ sagte sie: „Wir sprechen viel über Liebe und wenn ich irgendeine Frage über die Liebe habe oder es irgendetwas gibt, das ich zurzeit durchmache, egal ob mit einem Jungen oder mit einem Freund, dann ist sie eine sehr gute Person, der ich diese Fragen stellen kann.“