Cara Delevingne & Ashley Benson: Heimliche Hochzeit?

Freitag, 21. Juni 2019 08:51 Uhr

Erst am Montag haben Cara Delevingne (26) und Ashley Benson (29) ihre Beziehung offiziell gemacht, nun sollen sie angeblich sogar schon geheiratet haben. Es soll eine kleine Zeremonie in Las Vegas, mit wenigen Gästen, gewesen sein.

Erst am Montag machte Cara Delevingne ihrer Freundin auf der „TrevorLIVE New York Gala“ eine öffentliche Liebeserklärung. Während ihrer Dankesrede sagte sie: „Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist, und sie hat mir gezeigt, wie man sie akzeptiert, was viel schwieriger ist, als ich dachte. Ich liebe dich, Sprinkles.“

Prominente Freunde waren da

Nun behauptet das Magazin „Gala“, eshabe eine heimliche Hochzeit in Las Vegas gegeben. In der „Little Vegas Chapel“ soll sich das Paar das Ja-Wort gegeben haben. Das Magazin sprach mit dem Gründer der Kapelle, Michael Kelly: „Ein Elvis-Darsteller hat sie vermählt. Alle hatten eine Menge Spaß“, erzählt der.

Mit „Alle“ meint er eine handvoll Freunde, u.a. sollen auch Charlize Theron (43), Sophie Turner (23), Joe Jonas (29) und Nick Jonas (26) dabei gewesen sein. Noch ist die angebliche Hochzeit nicht bestätigt, wenn sich Cara und Ashley damit auch so viel Zeit lassen, wie mit der Bestätigung ihrer Beziehung, dann kann das dauern…