Cara Delevingne tauscht Ex-Partner mit G-Eazy: Geht das gut?

Cara Delevingne soll Gerüchten zufolge mit Halsey zusammen sein und wenn das stimmt, wäre das ein sehr verrücktes Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel.

Das 28-jährige Model und die 25-jährige Sängerin sollen offenbar angebändelt haben, nachdem ihre Ex-Partner Ashley Benson und G-Eazy eine Beziehung eingegangen sind.

„Sie haben viel Spaß zusammen!“

Ein Insider verriet der „Bizarre“-Kolumne der britischen Zeitung „The Sun“: „Cara hat sich in den letzten Wochen mit Halsey getroffen und sie haben viel Spaß zusammen.“

Und weiter: „Es ist alles sehr locker und macht einfach Spaß. Keine der beiden will etwas Ernstes, es ist okay, wenn sie sich mit anderen Leuten treffen.“

Auf einer Wellenlänge

Für beide sei es momentan noch etwas Lockeres: „Sie sind beide sehr offen, was ihre Sexualität angeht, und wollen einfach ihre Zeit zusammen genießen, sie sind einfach auf derselben Wellenlänge. Sie sind beide immer so beschäftigt und fliegen um die ganze Welt, aber jetzt da sie in L.A. festhängen, haben sie die Chance sich kennenzulernen.“

Sie finden es lustig

Cara Delevingne küsst sie vor ihren Freunden und so weiter. Es ist keine große Sache für sie. Es ist einfach lustig, dass ihre Ex-Partner jetzt zusammen sind, aber keiner ist sauer auf irgendjemanden.“

Cara und Ashley trennten sich im April, nachdem sie zuvor ganze zwei Jahre gemeinsam verbracht hatten. Halsey war mit Rapper G-Eazy ein Jahr zusammen, bevor die beiden 2018 getrennte Wege gingen. Während Halsey sich als bisexuell definiert, hat Cara sich bisher als pansexuell bezeichnet.

Sie turtelte mit einer anderen

Erst vor wenigen Wochen soll sie jedoch mit einer anderen Dame geturtelt haben. Nachdem das Model und Margaret Qualley laut US-Berichten bereits im Juli knutschend in Kalifornien gesichtet worden sind, hatte die 27-Jährige mehrere Fotos mit Margaret Qualley hochgeladen, die man aus der Serie „The Leftover“ kennt. Zudem ist die 25-Jährige die Tochter von Hollywoodstar Andie MacDowell (62).

Das scheint nun also auch vorbei zu sein…

