Cardi B ist soooooo verliebt – in ihre Tochter

Montag, 23. Juli 2018 17:13 Uhr

Cardi B will natürlich niemals von der Seite ihrer Tochter weichen. Die ‚Bodak Yellow‘-Sängerin brachte erst Anfang des Monats ihre erste gemeinsame Tochter mit Ehemann Offset zur Welt und kann es selbst kaum glauben, wie schnell sich ihr mütterlicher Instinkt bemerkbar machte.

So wurde der frischgebackenen Mutter vergangenen Sonntag (22. Juli) von einem Fan auf Twitter die Frage gestellt, wie es sich für die 25-Jährige anfühlen würde, eine Mutter zu sein. Darauf twitterte die Rapperin zurück: „Das ist wirklich sehr schwer zu erklären. Es ist einfach so wunderschön, wenn man bemerkt, wie schnell sich der Mutterinstinkt bemerkbar macht. Ich will nie wieder von der Seite meines Babys weichen.“

Diese Liebeserklärung an die kleine Kulture folgte auf einen vorherigen Post, in dem die Musikerin aus ihrem neuen Alltag berichtete. Sie fügt hinzu: „Kulture ist heute nicht Kulture. Heute verhält sie sich eher wie Kiari [Offsets bürgerlicher Name], aber ich liebe sie einfach trotzdem viel zu sehr. Sie lässt mein Herz zergehen als sei es aus Butter.“

Quelle: instagram.com

Offset wieder auf freiem Fuß

Doch auch wenn die ‚I Like It‘-Sängerin bei ihren Fans auf gute Miene macht und lauter süße Details über ihre neue Rolle als Mutter ausplaudert, machten sich ihre Fans große Sorgen um sie. So wurde ihr Ehemann Offset, dessen wirklicher Name Kiari Kendrell Cephus ist, in Georgia erst kürzlich aufgrund einer in seinem Auto gefundenen Waffe verhaftet. Glücklicherweise durfte der bereits vorbestrafte Musiker trotz des Verstoßes gegen das Gesetz wieder zurück zu seiner Frau und Tochter.