Carl Barat und Pete Doherty: „Wir sind mehr als Brüder“

Carl Barat und Pete Doherty fühlen sich enger verbunden als Brüder. Die beiden Musiker der Band ‚The Libertines‚ teilen schon lange eine Beziehung, die auch schwere Zeiten aushalten musste, aber gerade das hat die beiden offenbar eng zusammengeschweißt.

Mittlerweile wissen beide, dass sie als Team viel besser funktionieren als wenn jeder seinen eigenen Weg gehen würde. „Ich schätze, wir sind wirklich wie Brüder – manchmal sogar mehr“, erklärte Carl nun in einem Interview mit dem Magazin ‚OK!‘.

Quelle: instagram.com

Deswegen ist die Verbindung so eng

„Unsere Chemie und unsere Verbindung ist so eng, weil wir schon alles ausgehalten haben, was man einer Band in den Weg schmeißen kann, und wir sind jedes Mal stärker daraus hervorgegangen.“ Was nicht heißen soll, dass die beiden Freunde nicht versucht hätten, sich voneinander abzuwenden, doch offenbar wollen sie tief drinnen genau so wenig getrennt sein, wie die Fans eine geteilte Band The Libertines sehen möchten.

„Es nützt ja nichts, wir kommen nicht voneinander los und wenn wir es versuchen und uns trennen, dann funktioniert es einfach nicht. Wenn man dann endlich aufhört, das zu bekämpfen und es einsieht, dann ist das sogar eine sehr schöne Sache.“