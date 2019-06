Casper und Lisa Volz haben nochmal geheiratet

Dienstag, 18. Juni 2019 08:36 Uhr

Rapper Casper und Lisa Volz haben sich nochmal das Ja-Wort gegeben. Bereits im Dezember 2016 heiratete das Paar zum ersten Mal in der berühmt berüchtigten Spielerstadt Las Vegas, aber dem 36-jährigen Musiker und der 28-jährigen früheren ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin scheint das nicht gereicht zu haben.

Deshalb schlossen sie nun erneut den Bund der Ehe und teilten ihren besonderen Moment mit ihren Fans auf Instagram. Unter die wunderschönen Schnappschüsse, auf denen die Braut in einem traumhaften bodenlangen weißen Kleid mit V-Ausschnitt zu sehen ist, das das Dekolleté der Trägerin betont, schrieb die Schönheit auf der Fotosharing-Plattform in Referenz zu Britney Spears‘ Megahit schlicht: „Oops we did it (again)“ Auf den Bildern sieht man außerdem, dass Lisas Kleid unten leicht ausgestellt ist, dazu trägt sie eine Kette und ihre Haare sind in einen Knoten gesteckt, an dem ein Schleier befestigt ist.

Außerdem hält sie sich einen riesigen Blumenstrauß vors Gesicht. Volz‘ Liebster, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Griffey heißt, trug zu dem besonderen Anlass einen grünen Anzug mitsamt außergewöhnlicher Fliege und postete ebenfalls Fotos seiner zweiten Hochzeit auf Instagram.

Quelle: instagram.com

„Wild, verrückt und wunderbar“

Dazu schrieb der erfolgreiche Musiker liebevoll an seine Frau gerichtet: „Ja, ich will. Denn dein Herz ist wild, verrückt und wunderbar. Ich liebe dich über alles.“ Wo die erneute Eheschließung der beiden Turteltauben stattgefunden hat, behielten sie bislang für sich, auf den Fotos ist lediglich eine ländliche Kulisse zu erkennen. Unter den Gratulanten auf der Social Media-Plattform finden sich momentan bereits zahlreiche große Namen aus der Unterhaltungsbranche. So posteten unter anderem Model Sara Kulka, Moderator Jan Koeppen, die Musiker von Kraftclub und Sängerin Lena Meyer-Landrut ihre Glückwünsche an das glückliche Paar. Da kann man sich nur anschließen!