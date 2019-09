Cathy Lugner wieder Single: Trennung von Maurice nach vier Wochen

Erst im Juli wurde bekannt, dass Cathy Lugner (29) frisch verliebt ist. Anfang August zeigte sie ihren Freund zum ersten Mal bei Instagram, bei ihm handelte es sich um den heißen Maurice. Nun ist die große Liebe jedoch schon wieder aus und vorbei.

Noch vor wenigen Tagen klang das aber noch ganz anders. Kennengelernt haben sich Maurice und Cathy Lugner tatsächlich über Instagram, wie sie gegenüber dem „Kölner Express“ erzählt: „Wir kannten uns ja via Instagram schon eine Weile und ich fand ihn total attraktiv. Ich meine: Er ist ja auch ein heißer Feger, keine Frage. Aber ich bin grundsätzlich immer vorsichtig, was Dates anbelangt. Wir haben uns dann in Düsseldorf über Bekannte gesehen und uns dann auch regelmäßig getroffen, weil wir einfach gemerkt haben, dass es wie Arsch auf Eimer passt.“

Quelle: instagram.com

„Mehr gibt es nicht zu sagen“

Auf Instagram verkündete sie nun die traurige Nachricht: „Hallo ihr Lieben, ich habe euch etwas mitzuteilen… Maurice und ich gehen ab jetzt getrennte Wege, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Zu den Trennungsgründen nach rund vier Wochen sagte die Ex von Richard Lugner nichts. Maurice selbst äußerte sich nicht zu dem Liebes-Aus.

Erst kürzlich postete Cathy ein Bild mit Maurice und ihrer elfjährigen Tochter Leonie. Die beiden hatten sich anscheinend schon kennengelernt und auch gut verstanden. Schade, dass die Liebe nach nur wenigen Wochen schon erloschen ist.