Celine Dion zeigt hier ihre hinreißenden Zwillinge

Die kanadische Popdiva Celine Dion ist stolz auf ihre Zwillinge. Die ‚Courage‘-Interpretin gratulierte ihren zwei Söhnen Nelson und Eddy auf Instagram zu ihrem neunten Geburtstag. Dabei teilte sie ein paar süße Schnappschüsse ihrer Jungs.

Neben die schrieb sie: „Doppeltes Lachen und doppelte Liebe. Alles Gute zum neunten Geburtstag, Nelson und Eddy! Ich bin so stolz auf meine Jungs. Ich liebe euch! Mama.” Erst kürzlich verriet die ‚My Heart Will Go On‘-Interpretin, dass sie möglicherweise alle ihre Konzerte absagen müsste, wenn sie sich bewusst machen würde, wie lange die Reisen und Auftritte dauern, da sie ihre Jungs jedes Mal so sehr vermisse.

Quelle: instagram.com

Sie vermisst ihre Jungs öfter

Sie erklärte dazu: „Wenn ich auf Tour gehe, kann ich mir die Daten gar nicht anschauen, da ich sonst einen Nervenzusammenbruch hätte und die Tour absagen müsste. Mein Herz könnte nicht mehr weiter gehen.”

Die 51-Jährige, die außerdem den 18-jährigen René-Charles großzieht, hat ihre Kids zur Selbstständigkeit erzogen, da sie so viel unterwegs ist. „Weil es dann schneller geht, habe ich erstmals meine Kinder nicht mitgenommen“, erzählte sie vor einer Weile, „sie sind erst achteinhalb, aber sie sind sehr selbstständig.“