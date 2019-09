Chance the Rapper: Seine Tochter ist da

Chance the Rapper ist Vater einer Tochter geworden. Der ‚Cocoa Butter Kisses‘-Interpret und seine Partnerin Kirsten Bennett haben die kleine Marli auf der Welt begrüßen dürfen. Auf Instagram schrieb Kirsten: „Unser süßes kleines Mädchen, Marli, ist endlich da.“

Bereits im März war an die Öffentlichkeit gelangt, dass der Musiker sein zweites Kind erwartet. Eine Notiz, die Chance als Foto hochlud, erläuterte damals: „Wir sind wieder schwanger. Es wird ein Mädchen…Jesus Christus…wir lieben dich Gott.“

Chance the Rapper und seine Frau hatten sich vor einiger Zeit vor 150 Gästen, darunter Kanye West, Kim Kardashian und Dave Chappelle, das Ja-Wort gegeben. Derweil brachte Chance im Juli sein aktuelles Album auf den Markt. Auf ‚The Big Day‘ reflektiert der Künstler seinen Hochzeitstag, wie er selbst in der ‚Tonight Show‘ verriet:

„Das ganze Album wurde von dem Tag inspiriert, an dem ich heiratete und wie ich an diesem Tag tanzte. Ich habe noch nie zuvor in meinem Leben so wild getanzt und ich bin ein großartiger, langjähriger Tänzer. Alles darin enthält all die verschiedenen Arten von Musik, die mich zum Tanzen bringen und es erinnert mich an diesen Tag und diese Nacht und all die Leute, die da waren.“