Channing Tatum freut sich für das Babyglück seiner Ex

Channing Tatum freut über die Schwangerschaft seiner Ex Jenna. Der 39-Jährige freut sich für seine Ex-Frau Jenna Dewan und zeigt sich angesichts der Neuigkeiten, dass sie mit ihrem Freund Steve Kazee ein Baby erwartet, sehr solidarisch.

Die 38-Jährige wollte sichergehen, dass ihr ehemaliger Partner, mit dem sie die sechsjährige Tochter Every hat, von ihrer Schwangerschaft weiß, bevor ihre Fans davon erfahren.

Er sollte es vorher wissen

Ein Insider erzählte ‚E! News‘: „Jenna sagte Channing, dass sie schwanger war und sicherstellen wollte, dass er es wusste, bevor sie es ankündigte. Er freut sich für sie und war sehr unterstützend.“

Jenna und Steve enthüllten die Babynachrichten durch ihren Presseagenten und gaben zu, sie könnten nicht glücklicher darüber sein, ihre Familie zu vergrößern. Während Jenna mit dem 43-jährigen Schauspieler glücklich ist, ist Channing mittlerweile in einer Beziehung mit Popstar Jessie J.

Das Paar ist erst kürzlich nach Großbritannien gezogen und soll angeblich zusammen ein Herrenhaus in der Gegend von Bury St. Edmunds mieten, da beide regelmäßig in Großbritannien arbeiten. Jessie tritt als Coach in der Gesangsshow ‚The Voice Kids‘ auf.