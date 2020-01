Channing Tatum: Ist er wieder mit Jessie J zusammen?

Sind Channing Tatum und Jessie J etwa wieder ein Paar? Die Musikerin und der Schauspieler nahmen sich erst vor vier Wochen eine Pause für ihre Beziehung, doch nun scheint es, als könnten die beiden doch nicht ohne den jeweils anderen auskommen.

Die Stars wurden nun dabei beobachtet, wie sie in Los Angeles, Kalifornien, gemeinsam Möbel shoppten. Die Fans sind sich sicher: Trennung sieht anders aus.

„Sie versuchten nicht großartig aufzufallen“

Ein Beobachter des gemeinsamen Ausfluges in ein lokales Möbelhaus erklärte später gegenüber ‚E!News‘: „Sie hatten beide Jogging-Hosen und Sweater an und versuchten, nicht großartig aufzufallen. Es gab zwar keine eindeutigen Liebesbekundungen in aller Öffentlichkeit, aber beide waren in großartiger Laune und die ganze Zeit zusammen, während sie sich verschiedene Möbelstücke ansahen.“

Gemeinsam nach Möbeln zu suchen, klingt wohl wirklich eher nach einem Schritt in eine ernstere Beziehung als nach einem Schritt in Richtung Trennung.

Erst vor zwei Wochen verriet die Musikerin, dass sie sich besonders an den Feiertagen auch mit vielen negativen Emotionen bezüglich ihres Liebeslebens herumschlagen müsse. Wer weiß, vielleicht haben diese beiden ja noch ein weiteres Mal zueinander gefunden?